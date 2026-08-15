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Seitsmevõistluse võitis iirlanna O'Connor

Kergejõustiku EM
Kate O'Connor.
Kate O'Connor. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kergejõustiku EM

Birminghamis toimuvatel kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel tuli seitsmevõistluses kuldmedalile iirlanna Kate O'Connor.

O'Connor püstitas avapäeval 100 meetri tõkkejooksus isikliku rekordi 13,30, kordas kõrgushüppes isiklikku tippmarki 1.86, tõukas kuuli 13.96 ja jooksis 200 meetrit ajaga 23,79.

Teisel võistluspäeval ületas iirlanna oma tippmargi kaugushüppes, saades kirja 6.55, viskas oda 50.16 ning lõpetas 800 meetri jooksu ajaga 2.11,74. Kokku kogus O'Connor 6751 punkti, millega parandas enda nimel olnud Iirimaa rekordit 37 punktiga.

Hõbemedali teenis Emma Oosterwegel 6713 punktiga (12,98 - 1.74 - 14.26 - 23,55 - 6.50 - 51.49 - 2.10,87) ning pronksmedali saavutas Sofie Dokter 6664 punktiga (13,01 - 1.74 - 14.75 - 23,05 - 6.51 - 46.20 - 2.12,90). Hollandlannad püstitasid ühtlasi uued isiklikud punktirekordid.

Kuue parema sekka jõudsid veel šveitslanna Annik Kälin (6630), sakslanna Sophie Weissenberg (6496) ja ungarlanna Sarolta Kriszt (6407).

Toimetaja: Henrik Laever

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