Eesti meistrivõistlustel medaleid koguv Jäärats: EM-il tuleb parem aeg!

Tartus toimuvate ujumise Eesti meistrivõistluste teine päev tõi kaks vanuseklasside rekordit ning põnevad duellid Ralf Tribuntsovi ja Daniel Zaitsevi ning Margaret Markvardti ja Emily-Pärli Jääratsi vahel.

Heas hoos jätkav noorujuja Emily-Pärli Jäärats lisas reedel ujutud Eesti juunioride rekordile 200 meetri kompleksujumises ka 50 meetri vabaujumise Eesti noorte rekordi. 14-aastane Jäärats sprintis basseinipikkuse ajaga 26,16, parandades Kertu Kaarele 2017. aastast kuulunud tippmarki viie sajandikuga. Ühtlasi teenis ta oma tänavuste meistrivõistluste kolmanda individuaalse kuldmedali. Hõbeda võitis Sheril Tankler (26,78) ja pronksi Anete Bollverk (26,83).

Õhtul oli Jäärats taas võistlustules, kui pidas 100 meetri liblikujumise finaalis Margaret Markvardtiga tulise duelli. Distantsi esimesel poolel tempot dikteerinud Jäärats pidi viimastel meetritel tunnistama kogenuma konkurendi paremust. Markvard teenis võidu ajaga 1.01,28, Jäärats sai hõbeda tulemusega 1.01,83 ning pronksmedali võitis Darja Romanjuk (1.02,17).

"Ei olnud pettumus, see oli täitsa okei ujumine pärast 50 krooli. Olin väsinud ka, EM-il uuesti ja seal tuleb parem aeg!" ütles 14-aastane Jäärats ERR-ile. "Ma ei oodanud [50 meetri vabaujumises] rekordit, lootsin isiklikku, aga mitte seda. Kõik klappis ilusti, start ja finiš. Hingamine oli korras."

Meeste 50 meetri vabaujumises läksid vastamisi Eesti parimad sprinterid Ralf Tribuntsov ja Daniel Zaitsev. Päev varem 100 meetri vabaujumises Eesti rekordi püstitanud Tribuntsov oli kiireim ka poole lühemal distantsil, võites ajaga 22,43. Tema nimel olevast Eesti rekordist jäi lahutama 36 sajandikku. Zaitsev sai tulemusega 22,75 hõbemedali ning kolmanda koha pälvis Anton Pashenkov (23,16).

100 meetri liblikujumises näitas Zaitsev, et lisaks sprindile kuulub ta jätkuvalt Eesti paremikku ka pikemal liblikadistantsil. Zaitsev võitis kuldmedali ajaga 54,20. Hõbeda teenis Artur Tobler (55,30) ja pronksi Lars Kuljus (55,49).

"Täitsa hea aeg. Ettevalmistus 100 meetriks oli null, keskendun ainult 50-meetristele aladele. Üllatusena tuli 100 kergemini kui 50 krooli! Deja vu tunne," ütles Zaitsev ERR-ile.

Zaitsevi motivaatoriks on sel hooajal Euroopa meistrivõistluste finaal ja miks mitte ka midagi säravat. "Enne Eesti meistrivõistlusi käisime laagris USA-s Floridas, saime seal võistelda Ameerika ujujatega. Eesti meistrivõistlused on harjutamine enne meie põhilist kevadstarti, mis toimub järgmisel nädalavahetusel Londonis. Muidu on kõik hästi läinud," lisas ta. "Rõhku pannud just selle distantsi teise poole peale, võib-olla pole veel täiesti ära taastunud ja kiirust kätte saanud. Oleme väga palju töötanud ka stardi peal, hüppe peal. Stardiga oli korras, aga teine pool vajus ära veel. Võib-olla organism vajabki veel üht nädalat taastumiseks."

200 meetri seliliujumises sündis uus poiste vanuseklasside rekord. Eesti meistriks krooniti augustis peetavateks Euroopa meistrivõistlusteks valmistuv Dmitri Sillaste (2.03,41). Hõbemedali teeninud Richard Kivirand parandas enda märtsis püstitatud poiste tippmarki üheksa sajandikuga, saades kirja tulemuse 2.09,34. Pronksi võitis Stever Juhandi (2.10,03).

Eesti meistrivõistlused lõppevad pühapäeval.