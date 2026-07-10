Lappi: loodan võidelda kohtade eest, mis jäävad esiviisikust kõrgemale

Eesti etapp on FIA autoralli maailmameistrivõistluste (WRC) 2026. aasta hooaja üheksas võistlus, mis koosneb 18 kiirest kruusakiiruskatsest ja mille kogupikkus on üle 300 kilomeetri. Kruusarallidel hoogu koguv meeskond keskendub nüüd ühele FIA ​​autoralli maailmameistrivõistluste (WRC) kalendri kiireimale etapile, soovides jätkata varasemat edu.

Hyundai pressiteate põhjal asuvad nende tiimist starti Thierry Neuville, Adrien Fourmaux ja Esapekka Lappi.

Thierry Neuville märkis, et pärast edukaid kruusarallisid tunneb ta end Rally Estoniale minnes enesekindlalt ning silme ees on siht kindel.

"Läheme Eestisse enesekindlalt pärast kaht kruusarallit, kus oleme näidanud stabiilselt head kiirust ja võidelnud võidu nimel. Oleme viimastel aastatel Eestis olnud konkurentsivõimelised ja kui ilmaolud püsivad kuivad, peaksid need meile hästi sobima. Meie eesmärk on selge: võidelda võidu nimel ja koguda palju punkte, et meistrivõistlustel taas konkurentsi sekkuda," lausus Neuville.

Esimest korda pärast Keenia rallit naaseb Hyundai tiimi ka soomlane Esapekka Lappi.

"Ootan väga taas Hyundai autosse istumist, eriti kuna see jääb selle auto viimaseks etteasteks nii kiiretel rallidel – on tore sellest osa saada," sõnas Lappi.

Soomlane märkis, et neil on keeruline hinnata enda taset kiirel kruusal, kuid hiljutised tulemused on näidanud, et auto toimib sellel pinnasel hästi.

"Kui suudame legendi täpselt paika saada, peaks ülejäänud juba lihtne olema. Loodan võidelda kohtade eest, mis jäävad esiviisikust kõrgemale," lausus Lappi.

Rally Estonia sõidetakse sõidetakse Tartus ning Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja, Kastre, Luunja, Peipsiääre ja Mustvee valdade teedel 16.–19. juulil.