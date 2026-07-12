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Iirimaal kukkunud Kõivul murdus rattaraam kolmest kohast

Jalgrattasport
Glen Gregory Kõiv,
Glen Gregory Kõiv, Autor/allikas: Eesti Jalgratturite Liit/Facebook
Jalgrattasport

Iirimaal jätkuval meesjuunioride velotuuril toimus kolmandal võistluspäeval enne finišit kukkumine, kus osales ka liidrisärgis sõitnud Glen Gregory Kõiv (Team Rauland) ja mille järel murdus tema rattaraam kolmest kohast pooleks. Neljandal etapil toimunud kukkumise järel otsustas eestlane velotuuri pooleli jätta.

"Hakkasime just enne finišit jooksikuid kätte saama ja mina hakkasin oma grupist lõpuspurti tegema. Kui minema panin, siis oli üks EF rattur eest vajumas minu poole ja mina tema poole. Eks mõlemal olid pead all ja tegime maksimaalset pingutust, mispärast üksteisega kokku panimegi," kommenteeris Kõiv EJL.ee vahendusel.

"Mina lendasin täiega paremale poole pealtvaatajate sisse ja seejärel seina. Teine rattur lendas teisele poole. Kuigi rattaraam oli kolmest kohast katki, siis oli pigem õnnelik kukkumine, sest ühtki luud ei murdnud," lisas Kõiv, kelle põlv läks siiski järgmiseks päevaks paiste ja takistas normaalselt sõitmist.

Eestlane sai kolmandal päeval kirja 85. koha, millega langes üldarvestuses teisele kohale, jäädes uuest liidrist Rian McCrystalist (Cycling Ireland) kahe sekundi kaugusele. Vaatamata paistes põlvele proovis Kõiv velotuuri jätkata.

"Otsustasin teisel päeval startida ja vaadata, mis põlv teeb. Siledal osal hoidsin end ilusasti, aga enne mägesid tegi üks rattur ühe suure poogna ja tõmbas mu sellega pikali," jätkas Kõiv. "Peale seda sain aru, et ilmselt on minu sõit tehtud ja pole mõtet edasi end hulluks pingutada."

Neljandal etapil oli lõpuks võidukas McCrystal, kasvatades sellega ka oma edu üldarvestuses.

Toimetaja: Siim Boikov

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