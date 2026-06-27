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Eesti ratturid tegid Balti meistrivõistlustel puhta töö

Jalgrattasport
Vasakult Oliver Mätik, Lauri Tamm ja Romet Pajur
Vasakult Oliver Mätik, Lauri Tamm ja Romet Pajur Autor/allikas: Egle Jasiukaityte
Jalgrattasport

Leedus Panevežyses jätkunud Columbia-Kivi Eesti ja Balti meistrivõistlustel krooniti Eesti ratturid Balti meistriteks nii kuni 23-aastaste meeste kui ka meesjuunioride grupisõidus.

Kuni 23-aastaste meeste 128,8-kilomeetrisel võistlusel selgus võitja alles fotofinišis. Viimasel kilomeetril rünnanud Lauri Tamm (Charvieu-Chavagnieux Isere Cyclisme) edestas napi lõpuspurdiga Romet Pajurit (Red Bull – Bora – Hansgrohe Rookies) ning teenis ajaga 2:31.32,9 Balti meistritiitli. Kolmandana lõpetas Oliver Mätik (Tudor Pro Cycling Development Team), kes pälvis pronksi nii Balti kui ka Eesti meistrivõistluste arvestuses.

Meesjuunioride 120,8-kilomeetrisel grupisõidul otsustati võit samuti lõpus. Viimasel ringil pääsesid peagrupist eest Sebastian Suppi (Cannibal B Victorious) ja lätlane Georgs Tjumins (Grenke – Auto Eder). Finišiheitluses osutus kiiremaks Suppi, kes krooniti Balti meistriks ajaga 2:40.32,0.

Kolmandana lõpetas Niklas Lond (TigeRR Cycling Team; +53,8), kes teenis ühtlasi Eesti meistrivõistluste hõbemedali. Eesti meistrivõistluste pronksi võitis Glen Gregory Kõiv (CFC Spordiklubi; +1.09,0).

Columbia-Kivi Eesti ja Balti meistrivõistlused jätkuvad laupäeval M45–49 ja M19–44 vanuseklasside grupisõitudega. Pühapäeval selgitavad meistrid eliitnaised ja -mehed ning N19–39 vanuseklassid.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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