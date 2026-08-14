Pajur tuli Tšehhis kolmandaks: pärast kolme aastat põrumist on see kui võit

Võidu teenis ameeriklane Riley Sheehan (NSN Cycling Team). Teisena lõpetas inglane Ben Turner (Netcompany).

"Olen väga-väga rahul, sest peale mu kolme aastat põrumist põrumise järel on see kolmas koht nagu võit!" rõõmustas Pajur. "Tundsin, et suutsin mängus olla ja olin ka. Eks seda on näha, et sellest puhtast enesekindlusest jäi seekord puudu, sest ma oleksin pidanud ennast viimasesse kurvi suruma minimaalselt teisena ja sealt oleks isegi võit reaalne olnud."

"Olen sellegipoolest enda üle uhke ja siit saab ainult paremaks minna," lisas Pajur. "Sõit ise oli kiire ja tõusudest mindi ikka valusa hooga. Viimasel kümnel kilomeetril enne lõppu hakkasid isegi krambid vaikselt teretama. Õnneks sain üle ja sealt pidi lihtsalt ennast positsioonil hoidma."

Noorratturite arvestuses on Pajur hoidmas liidripositsiooni. Teisel etapil on pikkust 155 kilomeetrit.

Eesti meesjuunioride koondis alustas Ungaris Rahvuste Karika sarja kuuluvat velotuuri, mille 86,2-kilomeetrisel esimesel etapil sai Glen Gregory Kõiv seitsmenda koha. Kaksikvõidu teenisid itaallased Paolo Favero (1:24.59) ja Marco Zoco (+0.04). Kolmandana ületas finišijoone austerlane Matteo Zambelli (+0.08). Peagrupp, kuhu kuulusid ka Eesti koondise ratturid, kaotas võitjale 25 sekundiga.

Teistest eestlastest sai Niklas Lond 28., Jörgen Jörvsoo 63., Hugo-Hendrik Orav 90., Karel Gustav Rei 104. ja Robert Sebastian Heinsar 105. koha. Teisel ja ühtlasi viimasel etapil sõidetakse 129,6 kilomeetrit.