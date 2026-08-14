X!

Pajur tuli Tšehhis kolmandaks: pärast kolme aastat põrumist on see kui võit

Jalgrattasport
Romet Pajur
Romet Pajur Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Jalgrattasport

Tšehhis alanud 2.Pro kategooriaga velotuuri 163,2-kilomeetrisel esimesel etapil sai valitsev Eesti meister Romet Pajur (Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies; 3:45.15) kolmanda koha.

Võidu teenis ameeriklane Riley Sheehan (NSN Cycling Team). Teisena lõpetas inglane Ben Turner (Netcompany).

"Olen väga-väga rahul, sest peale mu kolme aastat põrumist põrumise järel on see kolmas koht nagu võit!" rõõmustas Pajur. "Tundsin, et suutsin mängus olla ja olin ka. Eks seda on näha, et sellest puhtast enesekindlusest jäi seekord puudu, sest ma oleksin pidanud ennast viimasesse kurvi suruma minimaalselt teisena ja sealt oleks isegi võit reaalne olnud."

"Olen sellegipoolest enda üle uhke ja siit saab ainult paremaks minna," lisas Pajur. "Sõit ise oli kiire ja tõusudest mindi ikka valusa hooga. Viimasel kümnel kilomeetril enne lõppu hakkasid isegi krambid vaikselt teretama. Õnneks sain üle ja sealt pidi lihtsalt ennast positsioonil hoidma."

Noorratturite arvestuses on Pajur hoidmas liidripositsiooni. Teisel etapil on pikkust 155 kilomeetrit.

Eesti meesjuunioride koondis alustas Ungaris Rahvuste Karika sarja kuuluvat velotuuri, mille 86,2-kilomeetrisel esimesel etapil sai Glen Gregory Kõiv seitsmenda koha. Kaksikvõidu teenisid itaallased Paolo Favero (1:24.59) ja Marco Zoco (+0.04). Kolmandana ületas finišijoone austerlane Matteo Zambelli (+0.08). Peagrupp, kuhu kuulusid ka Eesti koondise ratturid, kaotas võitjale 25 sekundiga.

Teistest eestlastest sai Niklas Lond 28., Jörgen Jörvsoo 63., Hugo-Hendrik Orav 90., Karel Gustav Rei 104. ja Robert Sebastian Heinsar 105. koha. Teisel ja ühtlasi viimasel etapil sõidetakse 129,6 kilomeetrit.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jalgrattauudised

16:59

Pajur tuli Tšehhis kolmandaks: pärast kolme aastat põrumist on see kui võit

12.08

Mari-Liis Juul võitis Taanis seitse kulda

12.08

Mirtel Maidla tuli BMX-krossis Põhjamaade meistriks

11.08

Eesti noorratturid jätkasid Poolas edukate võistlustega

10.08

Otsustaval hetkel raami vahele jäänud kett rikkus Suppi võistluse

10.08

Pajur tõi Hiina maanteeratturite Pro liigas meeskonnale olulise võidu

10.08

Saksa rattalootus sai Poolas karjääri suurima võidu

10.08

Eesti noorratturid jätkasid Poolas võidukalt

09.08

Jalgrattaga mäestlaskumine kogub Eestis tuure: noored otsivad ekstreemsust

09.08

Vollering võitis teist korda naiste Prantsusmaa velotuuri

09.08

Kaasahaarava eraldistardi T1 parkimismajas võitis Kirill Tarassov

08.08

Hiline rünnak tõstis Volleringi viimaseks etapiks napi eduga liidrisärki

08.08

Eesti noorratturid said Poolas nelikvõidu

08.08

Taaramäe tõusis Türgis pjedestaalile

08.08

Filter Tour de Tallinn kulmineerub ratturite eraldistardiga

07.08

Poolatari otsustav minek tõi talle kollase särgi

07.08

Eesti profitiim võitis Himaalaja velotuuril parima meeskonna auhinna

07.08

Taaramäe kerkis üldarvestuses esikolmikusse

06.08

Paradiisisaare rattur võitis naiste Touril põneva sprindifiniši

06.08

Taaramäe alustas Türgi velotuuri tugevalt

sport.err.ee uudised

16:59

Pajur tuli Tšehhis kolmandaks: pärast kolme aastat põrumist on see kui võit

16:18

Paskotši ja Käidi koduklubid purjetasid eurosarjades play-off ringi

15:53

Kompusel jäi lõppvõistlusest napilt puudu: see ei ole kuskilt otsast aktsepteeritav Uuendatud

15:47

Vittozzi otsustas karjääri jätkata uue naiskonna treeneri käe all

15:45

TÄNA OTSE | Birminghamis selgub kuus Euroopa meistrit

15:07

Gedly Tugi jäi EM-il teisena lõppvõistluselt välja Uuendatud

15:06

Eesti klubid teenisid eurosarjadest viimase viie aasta suurima summa

14:40

Lakersi rekordiline müük lepiti kokku vaid ühe nädalavahetusega

14:04

Shelton kordas Montrealis Murray, Djokovici ja Nadali saavutust

13:25

Zirk pääses EM-il kuuenda ajaga poolfinaali, Palvadre ujus Eesti rekordi

12:46

Hunt sihib ajaloolist nelikvõitu: ma tahan olla ikooniline

12:08

Swiatek võitis Torontos hooaja esimese tiitli

11:33

Suri matšis raske ajukahjustuse saanud endine poksitalent

10:54

Eesti ammulaskjad võitsid Prantsusmaal kuus medalit

10:17

TÄNA OTSE | Nõmme United võõrustab punkti kaugusel olevat Tartu Tammekat

09:52

Eesti U-16 korvpallikoondis jõudis EM-i B-divisjonis poolfinaali

09:21

Maailmarekordimees Kerr jättis EM-i vahele, Ingebrigtsen kritiseerib otsust

08:47

Seljaprobleemidega võitlev Davidova tagasituleku aega ei tea

08:13

Lajal kohtub Cincinnati Mastersi avaringis Sinnerit võitnud argentiinlasega

00:17

Mülla jäi EM-il jagama seitsmendat kohta, kuldmedal rändas Šveitsi Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo