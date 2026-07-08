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Berendson Kriisast: see on ühe pere tragöödia

Korvpall
Foto: Kuvatõmmis
Korvpall

ETV saates "Ringvaade" Kerr Kriisa juhtumit kommenteerinud ajakirjaniku Risto Berendsoni sõnul on USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) uurimise alla sattunud Eesti korvpalluri lugu klassikaline näide sellest, kuidas rahamured võivad noore inimese üha suurematesse raskustesse viia.

Berendsoni sõnul kahtlustatakse Kriisat elektroonilise identiteediga seotud kelmuses ning esialgu kardetud aastakümnetepikkune vanglakaristus ei pruugi tegelikkuses kõne alla tulla.

"Alguses oli arvata, et need süüdistused on tõsisemad. Räägiti isegi kuni 60-aastasest vangistusest, aga e-kelmus USA jurisdiktsioonis õnneks nii karm ei ole," ütles Berendson.

Teisipäeval astus Kriisa esimest korda kohtu ette ning vabastati vahi alt. Berendson märkis, et USA kohtumenetlus erineb Eesti omast.

"USA kohus on võrdlemisi kiire võrreldes Eestiga. See esimene istung – võib-olla ka ainus istung – peetakse juba ära," sõnas ta.

Berendson rääkis, et Kriisa probleemid said alguse juba enne FBI uurimist. Tema sõnul laenas korvpallur tuttavatelt raha ning kuigi ta püüdis võlad tagasi maksta, paisus olukord lõpuks kümnetesse tuhandetesse eurodesse.

"Ta ei olnud selles mõttes klassikaline kelm, et tegin ära ja ei tunnista. Ta proovis neid asju lahendada, oli isegi nõus võtma kohustuse need tagasi maksta," ütles Berendson.
Samas usub Berendson, et rahamuresid võis süvendada Kriisa kirg spordiennustuste vastu.

"Ju see pisik spordiennustuses panustada. Kogu korvpalliskeene räägib sellest, et Kerr oli kõva panustaja," ütles ta.

Berendsoni sõnul muutusid Kriisa selgitused aja jooksul üha uskumatumaks.

"Mingi hetk ta juba ütles, et kui ma nüüd pean selle võla kiiresti tagasi maksma, siis peame oma siseorganeid müüma," meenutas ajakirjanik.

Kõige šokeerivamaks peab Berendson aga süüdistuses kirjeldatud episoodi, mille järgi saatis Kriisa väidetavalt kannatanule oma ema nimel kirju.

"Mingi hetk kirjutas sellele kannatanule väidetavalt Kerri ema, et tal on vähk ja raha on vaja raviks. Selgus, et tegelikult Kerri ema ei teadnud sellest midagi – Kerr ise tegi need kirjad," ütles Berendson.

Tema hinnangul ei ole tegemist üksnes kriminaalasjaga, vaid looga sellest, kuidas noor inimene sattus järjest sügavamasse ummikusse.

"See on klassikaline lugu, kus üks noor inimene, kes ei saa aru, mis on lubatud ja mis on keelatud, mässib ennast oma hädas aina rohkem ja rohkem sisse," ütles Berendson.

Saates tuli jutuks ka Kriisa ema Kersti Kulli intervjuu, mille tegi spordiajakirjanik Andres Vaher. Berendson nimetas seda väga inimlikuks looks ning ütles, et Kulli mure oli intervjuus selgelt tajutav.

"See on ühe pere tragöödia. Kõik, mis ühe inimese hinges sellel hetkel saab toimuda, see kõik on temaga päriselt toimunud," ütles Berendson Kulli sõnu kokku võttes.

Berendsoni sõnul oli ema intervjuud raske vaadata, kuid vajalik, sest avalikkusel oli tekkinud palju küsimusi.

"Ta on väga siiralt mures ja ta ei lõpeta seda rääkimist, ehkki ta justkui kogu aeg tahab ära lõpetada. Aga selge see, et need küsimused on ja mingi hetk tuli neile vastata," rääkis Berendson.

Ta lisas, et vanemaid ei tohiks laste tegude eest süüdistada.

"Vanemate patte ei saa laste kaela nuhelda, samamoodi ka vastupidi," sõnas Berendson ning lisas, et inimlikult loodab ta, et Kriisa ei peaks Ameerika vanglas lõpetama, sest tegemist on erakordselt andeka korvpalluriga.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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