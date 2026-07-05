Kiili: korvpalliliit on Kerri ja tema lähedaste jaoks ühe kõne kaugusel

Äsja Tartu Ülikooli korvpallimeeskonnaga käed löönud Kriisat süüdistatakse USA-s vandenõus kelmuse toimepanemiseks, kelmuses, spordialases altkäemaksu võtmises ning õigusrikkumisele kaasaaitamises või sellele suunamises.

"Eks me oleme selles teemas kõik koos, aga infot on täpselt sama palju kui kõigil teistel: ei ole meil ka kahjuks rohkem. Siia ei saagi mingit reglementi panna, tahaks ju alati loota, et selliseid asju ei juhtu. Aga kahjuks on see elu," rääkis koos Eesti koondisega Tšehhis viibiv Kiili pühapäeval ERR-ile.

"Peab vaatama talupojamõistusega, kui inimesel on probleem ja abi vaja, siis tuleb abi anda, aga ta peab seda ise paluma ja seda probleemi endale tunnistama. Me oleme kõne kaugusel, et Kerr või tema lähedased meilt midagi paluda saaksid, aga seni pole seda juhtunud. Kuskilt hulgi peale lennata, tausta üldse teadmata, võib selle olukorra veel halvemaks keerata," lisas alaliidu peasekretär.

Kiili sõnul on ka Eesti alaliit rahvusvaheliselt korvpalliorganisatsioonilt FIBA saanud spordipanustamise teemalisi koolitusi. "Oleme küll väike riik ja võib-olla kuidagi siin vanajumala selja taga, aga esimesed asjad hakkavad ka meil juhtuma," tõdes ta. "See maailm liigub nii kiiresti ja spordile panustamine on hoopis teistsugune, kui ta vanasti oli. Vanasti panustati mingi mängu võidu peale, aga nüüd on igal lauapallil ja korvil oma hind. Seal saabki olla ainult nulltolerants. Aga tahan veelkord lisada, et mul puudub igasugune info, see on lihtsalt minu tõlgendus olukorrast. Ma ei tea täpselt ja konkreetselt, mille vastu Kerr on eksinud."

19-aastasena kolis Kriisa ookeani taha, kus mängis ülikoolikorvpalli nii Arizonas, West Virginias, Kentuckys kui Cincinnatis. Kokkupuuted Eesti korvpalliga olid sel perioodil pigem põgusad. "Eks ta on meie jaoks natuke selline kadunud poeg, aga nagu ka meie peatreener Heiko Rannula on öelnud: me ei kuidagi saa olla sellises positsioonis, et meile keegi ei kõlba või et me kedagi ei taha. Me oleme kõigi jaoks avatud," kinnitas Kiili. "Tema isa [Valmo Kriisaga] on mul head suhted, aga pikka lugu lühidalt kokku võttes, liiga palju tema tegemistega Eesti korvpalliliidu ja Eesti koondisega seotult ei ole vähemalt mina seotud olnud."

Edasise kohta Kiilil palju informatsiooni ei olnud. "Me ei ole uurimisorganisatsioon, veel vähem õigust mõistev organisatsioon. Vaatame, mis siit tuleb; hoiame telefonid sees, kui Kerr või lähedased midagi teavad või soovivad abi, oleme jätkuvalt ühe kõne kaugusel," sõnas ta.

See, et Kriisa juhtum koondist Tšehhis oluliselt mõjutaks, Kiili ei usu. "Loomulikult annaks ma parema meelega intervjuud ja räägiks, kui õnnelik ma olen, et meil on [Stefan] Vaaks või [Maik-Kalev] Kotsar, kui palju läheb mulle või meile korda Artur Konontšuki tabavad kolmepunktivisked. See on elu osa, selle jaoks ei saa liialt valmis olla, aga me oleksime nõrgad, kui laseksime sellistel asjadel ennast mõjutada nii palju, et sellest hakkab sõltuma meie mängutulemus."