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Kerr Kriisa lasi end vahetult enne vahistamist ristida

Korvpall
Kerr Kriisa
Kerr Kriisa Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Korvpall

Eelmisel nädalal USA-s petuskeemis osalemise kahtlustuse tõttu vahi alla võetud Eesti korvpallur Kerr Kriisa andis vahetult enne vahistamist intervjuu pikaajalisele Kentucky spordiajakirjanikule Alan Cutlerile tema taskuhäälingus "The no filter Alan Cutler show."

Kriisa rääkis muu hulgas oma usuteest ning avaldas, et lasi end vahetult enne intervjuud ristida.

"Mind ristiti eelmisel pühapäeval. Tegin oma usus suure sammu, mille üle olen väga uhke. Mul läks aega, et jumalalt abi otsida, kuid lõpuks tegin selle sammu ja tunnen end suurepäraselt," sõnas Kriisa.

Intervjuus rääkis eestlane ka sellest, kuidas kuus aastat Ameerika Ühendriikides veedetud aeg on pannud teda korvpalli teisiti hindama.

"Astusin korraks sammu tagasi ja mõistsin, et korvpall on lihtsalt osa minust. Kui väljakule lähen, saan olla mina ise ja anda endast kõik."

Kriisa pidi sel suvel esindama TBT (The Basketball Tournament) turniiril Kentucky vilistlaste meeskonda La Familia. Ta tunnistas, et otsustas turniiril osaleda kohe, kui kuulis, et avaringis minnakse vastamisi Louisville'i meeskonnaga.

"Kui kuulsin, et mängime Louisville'i vastu, olin kohe nõus. See oli kõik, mida tahtsin kuulda," ütles ta, lisades, et soovib pärast eelmisel hooajal saadud kaotust rivaali vastu võit võtta.

Kriisa kinnitas ühtlasi, et TBT turniir pidi jääma tema viimaseks etteasteks Ameerika Ühendriikides enne profikarjääri algust välismaal.

"Selle tiitli võitmine tähendaks mulle rohkem kui midagi muud. Tunnen, et see oleks ideaalne viis oma USA peatükk lõpetada ja välismaale profikarjääri alustama minna."

Intervjuu emotsionaalseimas osas rääkis Kriisa aga pere tähtsusest ja koduigatsusest. Ta meenutas, et kaotas mullu augustis vanaisa, kes oli talle isa eest.

"Kasvasin koos vanaisaga üles. Tal oli minu elus isa roll. Raske on mõelda, et viimase kuue aasta jooksul nägin teda vaid umbes viis korda," tunnistas Kriisa.

Tema sõnul on välismaal karjääri tegemise suurim hind olnud just perega koos veedetud aja nappus.

"Sellistel hetkedel hakkad mõtlema, mis on elus tegelikult tähtis. Karjääri nimel tehtud valikud on tähendanud vähem aega perega. Võin olla 35-aastane, aga igatsen ikka oma ema ja vanaema samamoodi nagu 17-aastaselt. Perekond on elu parim osa."

Kriisa vahistati 3. juulil Kentucky osariigis. Talle on Lääne-Virginias esitatud süüdistus väidetavas osalemises petuskeemis, mis USA justiitsministeeriumi andmetel kestis 2022. aastast tänavu 2. juunini. Pärast vahistamist eemaldati Kriisa ka TBT turniiril osaleva La Familia meeskonna koosseisust.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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