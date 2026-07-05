Vandeadvokaat Kriisa juhtumist: süüdimõistmisel ootab teda pikk vangistus

USA föderaalne juurdlusbüroo FBI vahistas pühapäeval korvpalluri Kerr Kriisa, keda kahtlustatakse petuskeemis osalemises. Kahtlustuste järgi oli 25-aastane eestlane seotud mitme miljoni suuruse dollari petuskeemiga, mille juured ulatuvad aega, mil ta esindas USA üliõpilasliigas NCAA West Virginia ülikooli.

"Tänane info on veel õige napp ja mitteametlik, see pole ametlikest allikatest. Mida me teame: FBI on Kerr Kriisa kinni pidanud ja teadaolevalt süüdistab teda neljas erinevas kuriteos, milleks on kelmus elektrooniliste vahendite abil, vandenõu panemaks toime kelmust, spordialane altkäemaks ja erinevatele kuritegudele kaasaaitamine-kihutamine," rääkis ERR-ile vandeadvokaat Mart Parind, kes on advokaadibüroos NOVE riigihangete ja spordiõiguse valdkondade juht.

"Need on USA süsteemis kõik föderaalsed ehk üleriikliku mastaabiga kuriteod, mida pigem loetakse rasketeks. Kui Kerr Kriisa süü peaks kohtulikku kinnitust leidma, siis kõige halvemal juhul võib oodata vangistus 50-60 aastat. See on tõesti pigem ebatõenäoline, aga üldine tendents ja praktika on näidanud, et sellistes kuritegudes süüdimõistmine võib päädida 5-10 aasta pikkuse vangistusega," lisas ta.

USA meedia teatel peaks Kriisa juba järgmisel nädalal Lääne-Virginia osariigis kohtu ette astuma. "Esmase kohtumise Lääne-Virginia osariigi kohtunikuga saab ta ilmselt juba lähiajal, aga pikem protsess ootab alles ees," sõnas Parind. "Minu parima teadmise kohaselt, kui Kriisa peaks olema võimudega koostööaldis ja midagi omaks võtma, siis võib see protsess kesta kuskil 6-9 kuud. Kui see läheb täiemahuliseks kohtumenetluseks, siis võib see võtta ka aasta-kaks."

Parindi sõnul on USA ja Eesti õigussüsteemid väga erinevad ning Eesti advokaatidest selle juhtumi puhul ilmselt kasu ei oleks. "Moraalne tugi saab kahtlemata olla, aga ma ei näe, et õiguslikult saaks midagi teha. See on nüüd puhas minu spekulatsioon, aga kui ta peaks kunagi süüdi mõistetama, annaks võib-olla väga kõrgel poliitilisel tasemel midagi korraldada: nagu oleme filmideski näinud mingeid kinnipeetavate vahetusi. See on aga tulevikumuusika ja väga-väga spekulatiivne," tõdes Parind.