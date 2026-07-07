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McIntosh purustas naiste ujumise vanima maailmarekordi

Ujumine
Summer McIntosh
Summer McIntosh Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Ujumine

Kanada ujumistäht Summer McIntosh püstitas Montrealis peetavatel Kanada meistrivõistlustel naiste 200 meetri liblikujumises uue maailmarekordi, läbides distantsi ajaga 2.01,65.

19-aastane McIntosh ületas senise maailmarekordi, mis kuulus hiinlannale Liu Zigele. Zige ujus 2009. aastal aja 2.01,81 ning see rekord oli püsinud ligi 17 aastat. Ühtlasi oli tegemist viimase naiste ujumise maailmarekordiga, mis pärines niinimetatud superkostüümide ajastust.

McIntosh haaras finaalis kohe liidrikoha ning juhtis juba esimese 50 meetri järel kindlalt. Kuigi poolel distantsil jäi ta maailmarekordi graafikust napilt maha, ujus kanadalanna väga kiire kolmanda 50 meetri ning finišeeris ajaga 2.01,65, parandades senist maailmarekordit kuue sajandiksekundiga.

Teise koha sai Mary-Sophie Harvey ajaga 2.10,58 ning kolmas oli Claire Watson tulemusega 2.12,58.

Lisaks maailmarekordile parandas McIntosh ka enda nimel olnud Kanada rekordit, mille ta püstitas eelmisel aastal ajaga 2.01,99.

McIntoshile kuulub nüüd neli pika raja maailmarekordit. Lisaks 200 meetri liblikujumisele on tema nimel maailma tippmargid ka 400 meetri vabaujumises, 200 meetri kompleksujumises ja 400 meetri kompleksujumises.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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