Roomas langes 100 meetri vabaujumise maailmarekord

26-aastane Steenbergen läbis kaks basseinipikkust ajaga 51,68 ehk ületas 2017. aastast rootslanna Sarah Sjöströmi nimel olnud senise rekordi kolme sajandiksekundiga. Steenbergen andis tormihoiatuse juba mais Prantsusmaal toimunud võistlusel, kus sai kirja 51,86.

"See tundub ikka nii veider... loodan, et see jõuab kohale," kommenteeris ujuja. "Aga alati, kui keegi jaksab kiiremini, siis on näha, et järgmistel aastatel lähevad ajad veel kiiremaks. Alati, kui keegi seda suudab, hakkavad seda suutma ka teised - nagu oleks see teatud lisamotivatsioon."

"Seega arvan, et rohkem inimesi hakkab ujuma vabaujumises alla 52 sekundi. Nii läheb alati ja ma arvan, et spordialale on see väga kasulik."

Pariisi olümpiamängud ei õnnestunud, kuid nii 2024. kui ka 2025. aasta maailmameistrivõistlustel tuli ta sel distantsil kuldmedalile. Lisaks valiti ta mullu Euroopa aasta ujujaks.

Pärast olümpiat emaks saanud Sjöström kaotas juunis juba teise maailmarekordi, sest ameeriklanna Kate Douglass oli Indianapolises 50 meetrit läbinud 23,59-ga ehk ületanud rootslanna tipptulemuse kahe sajandikuga.