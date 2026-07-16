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Maailmarekordiomanik Tharp kinnitas Budapestis suurepärast vormi

Kergejõustik
Ja'Kobe Tharp Budapestis 110 m tõkkejooksus
Ja'Kobe Tharp Budapestis 110 m tõkkejooksus Autor/allikas: SCANPIX/Xinhua/ABACA
Kergejõustik

USA tõkkejooksja Ja'Kobe Tharp tõestas Budapestis peetud Istvan Gyulai mälestusvõistlustel, et tema hiljutine maailmarekord polnud juhus. 20-aastane ameeriklane võitis meeste 110 meetri tõkkejooksu ajaga 12,85, mis on läbi aegade viies tulemus.

Alles eelmisel kuul NCAA meistrivõistlustel maailmarekordi 12,75 püstitanud Tharp oli ka Budapestis kindlalt parim. Ta finišeeris ajaga 12,85, edestades kaasmaalast Jamal Britti 0,16 sekundiga ning jõudis enne finišijoont juba võitu tähistama hakata. Britt sai kirja 13,01 ning maailmameister Cordell Tinch lõpetas kolmandana ajaga 13,06.

Budapesti võistlus kujunes tervikuna väga kõrgetasemeliseks, sest püstitati koguni seitse võistlusrekordit.

Meeste vasaraheites oli taas parim maailma- ja olümpiameister Ethan Katzberg, kelle tulemuseks jäi 83.64. See tähistas nii uut võistlusrekordit kui ka maailma hooaja tippmarki.

Naiste 200 meetri jooksus näitas võimsat lõpuspurti olümpiavõitja Gabby Thomas, kes võitis ajaga 21,83 ja püstitas samuti võistlusrekordi.

Publiku pilgud olid suunatud ka meeste teivashüppele, kus võistlustulle naasis Armand Duplantis. Rootslane ületas 6.00 meetrit teisel katsel ning 6.07 esimesel katsel, millega kindlustas esikoha. Seejärel proovis ta kõrgust 6.32, kuid seekord maailmarekordikatse ebaõnnestus.

Naiste 100 meetri tõkkejooksu võitis olümpiavõitja Masai Russell ajaga 12,33 ning naiste 100 meetri kiireim oli Julien Alfred, kes sai kirja 10,87.

Kaugushüppes säras kreeklane Miltiadis Tentoglou, kes kindlustas võidu viimases voorus 8.31 meetri pikkuse hüppega.

Meeste 1500 meetri jooksus pakkusid põneva lõpplahenduse keenialased Phanuel Koech ja Danson Kiplangat. Võidu teenis Koech, kes edestas kaasmaalast finišis vaid sajandiksekundiga ning püstitas ajaga 3.31,09 uue võistlusrekordi.

Võitjate sekka kuulusid veel Muzala Samukonga (400 m), Yassine Hssine (200 m), Leonardo Fabbri (kuulitõuge) ja Djamel Sedjati (800 m)

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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