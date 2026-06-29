15-aastane Jäärats tuli rekordiga Põhjamaade meistriks
Eesti ujuja Emily-Pärli Jäärats püstitas Norras alanud Põhjamaade noorte meistrivõistlustel 100 meetri vabaujumises Eesti noorterekordi 56,58, millega krooniti ka võitjaks.
Jäärats parandas kümme aastat Kertu Ly Alneki nimele kuulunud senist tippmarki seitsme sajandikuga ja oma veebruaris ujutud isiklikku rekordit (57,46) pea sekundiga, vahendab Eesti Ujumisliit.
Eesti kõigi aegade üldedetabelis annab see aeg 15-aastasele Aivi Kulla hoolealusele seitsmenda koha.
Toimetaja: Siim Boikov