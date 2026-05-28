Lauri Tamm võitis Leedu velotuuril etapi

Sarnaselt avaetapile iseloomustas teist päeva tugev küljetuul. Tamm (3:41.37) kuulus jooksikute sekka, napsates lähimate jälitajate ees võidu kolme sekundiga. Järgmine grupp kaotas juba enam kui 20 sekundit.

Teise koha teenis poolakas Radoslaw Fratczak (Wibatech Lubelskie Perla Polski) ja kolmanda taanlane Magnus Machholdt (Reffen CO_PLAY Giant Store). Velotuuri üldliider Alexander Konychev (China Anta – Mentech Cycling Team; +0.03) sai neljanda koha.

"Seekord suutsid poisid olla minekutes sees ja olid paremini valmis," rääkis Eesti koondise peatreener Alo Jakin. "Lõpus oli meil ees kaks ratturit. Lauri ülesanne oli enne finišit rünnata ja Aaron Aus pidi ootama lõppu, kuid nende grupp läks hiljem omakorda laiali. Lauri ründas veel viimasel kilomeetril nagu plaanisime ja tuli ära!"

Teistest eestlastest sai Norman Vahtra kuuenda (China Anta – Mentech Cycling Team; +0.24), Rait Ärm seitsmenda (Energus Cycling Team; +0.24), Oskar Nisu 15. (China Anta – Mentech Cycling Team; +2.01), Karl Kurits 18. (Eesti koondis; +2.01), Aaron Aus 38. (Eesti koondis; +2.01), Mihkel Räim 46. (Eesti koondis; +2.01), Riko Tammepuu 57. (UN Cycling Team; +3.36) ja Martti Lenzius 58. koha (Eesti koondis; +3.36).

Velotuuri üldarvestuses jätkab liidrina Konychev. Machholdt kaotab talle viie ja kolmandaks kerkinud Tamm 11 sekundiga.

Ärm on neljandal (+0.24), Vahtra kümnendal (+2:00), Nisu 19. (+3.05), Kurits 26. (+3.42), Aus 35. (+3.42), Tammepuu 44. (+5.16), Lauk 45. (+5.17), Lenzius 46. (+5.17), Räim 56. (+8.07) ja Ründva 63. kohal (+8.46). Tamm on ühtlasi parim noorratturite arvestuses.

Kolmas etapp, millel on pikkust 177,6 kilomeetrit, sõidetakse Utena lähiümbruses.