LeBron pole tuleviku osas otsust teinud: jätsin endast kõik väljakule

Los Angeles Lakers langes korvpalli liiga NBA play-off'is konkurentsist ning seisab järgmise hooaja eel silmitsi mitme suure küsimusega. Üheks suurimaks küsimuseks on see, kas 41-aastane LeBron James plaanib karjääri jätkata.

Los Angelese klubi alustas tänavust hooaega suurepäraselt ning võttis uue aasta vastu 20 võidu ja 11 kaotusega. Hooaja lõpuks koguti 53 võitu ja 29 kaotust, millega jäädi läänekonverentsis neljandaks. Aprilli alguses vigastas aga Luka Doncic oma jalga ning superstaar ei saanud play-off'is tiimi aidata. Lakers alistas avaringis Houston Rocketsi kuues mängus, kuid teises ringis tuli tunnistada valitseva meistri Oklahoma City Thunderi paremust neljas mängus.

Lisaks Doncicile sai hooaja lõpufaasis vigastada ka tagamängija Austin Reaves, mis tähendas, et suurim vastutus jäi taaskord 41-aastase LeBron Jamesi kanda. Igiliikuris kahelda ei tasu: James kogus näiteks seerias Rocketsi vastu mängus keskmiselt 23,2 punkti, 8,3 korvisöötu ja 7,2 lauapalli.

NBA skoorikuningas ütles pärast neljandat kaotust Thunderile, et võtab veidi aega tuleviku üle mõelda. "Minult küsitakse karjääri lõpetamise koht, aga ma ausalt ei oska vastust anda. Ma ei tea, mida ma tulevikus teen," sõnas neljandas mängus 40 minutit mänginud ääremees. "Jätsin endast kõik väljakule."

James ütles, et peab oma tuleviku perega läbi rääkima. "Minu jaoks algab kõik protsessist. Kas ma suudan pühenduda protsessile, et ma tulen viis ja pool tundi enne mängu algust kohale ja valmistun, annan endast kõik, sukeldun lahtise palli eest? Kolm tundi enne trenni algust kohale tulla, oma vaimu ette valmistada, seda tööd teha," mõtiskles ta. "Ma olen seda protsessi alati armastanud, see on mu jaoks suurim faktor."

Doncic tõdes pärast Lakersi välja langemist, et poleks ilmselt suutnud ka finaalseerias väljakule naasta. Lakersi tulevik keerleb selgelt 27-aastase sloveeni ümber, kuid üheksa Lakersi mängija leping saab selle hooajaga läbi. Nende hulgas on ka James, kellele maksti sel hooajal üle 50 miljoni dollari. Tuleviku suunas vaadates ei oleks Lakersil mõistlik temale sellist raha maksta, muuhulgas ootab suurt lepingupikendust ka 27-aastane Reaves.

"Me oleme rääkinud võimaluste olulisusest ja ma ei pea tingimata silmas tulevikku," ütles Lakersi tegevjuht Rob Pelinka. "Valikuid tuleb teha ka olevikus."

Kui klubi peaks laskma Jamesil, Rui Hachimural ja Luke Kennardil jalutada, oleks Lakers esimest korda pärast 2019. aastat palgalimiidi all. Koos Reavesi lepinguga jääks neil ikkagi alles pea 50 miljonit dollarit, aga Hachimura ja Kennard on suurepärased rollimängijad.

Kui aga James lepiks väiksema palganumbriga, võiks Lakers ka kõik žetoonid laua keskele lükata ja proovida tuua tiimi veel tähti. Tõenäoliselt ehitab Lakers tiimi üles siiski Doncici ümber, mis võib tähendada, et kui James jätkab oma karjääri, peab ta seda tegema uues särgis.