X!

LeBron pole tuleviku osas otsust teinud: jätsin endast kõik väljakule

Korvpall
Bronny ja LeBron James
Bronny ja LeBron James Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Korvpall

Los Angeles Lakers langes korvpalli liiga NBA play-off'is konkurentsist ning seisab järgmise hooaja eel silmitsi mitme suure küsimusega. Üheks suurimaks küsimuseks on see, kas 41-aastane LeBron James plaanib karjääri jätkata.

Los Angelese klubi alustas tänavust hooaega suurepäraselt ning võttis uue aasta vastu 20 võidu ja 11 kaotusega. Hooaja lõpuks koguti 53 võitu ja 29 kaotust, millega jäädi läänekonverentsis neljandaks. Aprilli alguses vigastas aga Luka Doncic oma jalga ning superstaar ei saanud play-off'is tiimi aidata. Lakers alistas avaringis Houston Rocketsi kuues mängus, kuid teises ringis tuli tunnistada valitseva meistri Oklahoma City Thunderi paremust neljas mängus.

Lisaks Doncicile sai hooaja lõpufaasis vigastada ka tagamängija Austin Reaves, mis tähendas, et suurim vastutus jäi taaskord 41-aastase LeBron Jamesi kanda. Igiliikuris kahelda ei tasu: James kogus näiteks seerias Rocketsi vastu mängus keskmiselt 23,2 punkti, 8,3 korvisöötu ja 7,2 lauapalli.

NBA skoorikuningas ütles pärast neljandat kaotust Thunderile, et võtab veidi aega tuleviku üle mõelda. "Minult küsitakse karjääri lõpetamise koht, aga ma ausalt ei oska vastust anda. Ma ei tea, mida ma tulevikus teen," sõnas neljandas mängus 40 minutit mänginud ääremees. "Jätsin endast kõik väljakule."

James ütles, et peab oma tuleviku perega läbi rääkima. "Minu jaoks algab kõik protsessist. Kas ma suudan pühenduda protsessile, et ma tulen viis ja pool tundi enne mängu algust kohale ja valmistun, annan endast kõik, sukeldun lahtise palli eest? Kolm tundi enne trenni algust kohale tulla, oma vaimu ette valmistada, seda tööd teha," mõtiskles ta. "Ma olen seda protsessi alati armastanud, see on mu jaoks suurim faktor."

Doncic tõdes pärast Lakersi välja langemist, et poleks ilmselt suutnud ka finaalseerias väljakule naasta. Lakersi tulevik keerleb selgelt 27-aastase sloveeni ümber, kuid üheksa Lakersi mängija leping saab selle hooajaga läbi. Nende hulgas on ka James, kellele maksti sel hooajal üle 50 miljoni dollari. Tuleviku suunas vaadates ei oleks Lakersil mõistlik temale sellist raha maksta, muuhulgas ootab suurt lepingupikendust ka 27-aastane Reaves.

"Me oleme rääkinud võimaluste olulisusest ja ma ei pea tingimata silmas tulevikku," ütles Lakersi tegevjuht Rob Pelinka. "Valikuid tuleb teha ka olevikus."

Kui klubi peaks laskma Jamesil, Rui Hachimural ja Luke Kennardil jalutada, oleks Lakers esimest korda pärast 2019. aastat palgalimiidi all. Koos Reavesi lepinguga jääks neil ikkagi alles pea 50 miljonit dollarit, aga Hachimura ja Kennard on suurepärased rollimängijad.

Kui aga James lepiks väiksema palganumbriga, võiks Lakers ka kõik žetoonid laua keskele lükata ja proovida tuua tiimi veel tähti. Tõenäoliselt ehitab Lakers tiimi üles siiski Doncici ümber, mis võib tähendada, et kui James jätkab oma karjääri, peab ta seda tegema uues särgis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

11:27

LeBron pole tuleviku osas otsust teinud: jätsin endast kõik väljakule

08:05

San Antonio Spurs jõudis poolfinaalist võidu kaugusele

12.05

NBA mängija suri 29 aasta vanuselt

12.05

Talts lubab tõelist korvpallipidu: pulli peab saama!

12.05

Tšehhi korvpallitäht astub käimasoleva hooaja järel kõrvale

12.05

Teder tegi finaalseeria avamängus vägeva kaksikduubli

12.05

Luka Doncic ei tule tänavu suvel Eestisse

12.05

Ramo Kask klubide juhtimisest: eelarve seab oma piirid

12.05

Oklahoma City saatis LeBron Jamesi ja LA Lakersi puhkusele

11.05

Itaalias kanda kinnitanud Eesti korvpallilootus jõudis finaalturniirile

11.05

NBA talendikorje esivaliku õiguse sai Washington

11.05

Kullamäe oli kaotuses Žalgirisele tiimi resultatiivseim

11.05

Timberwolves viigistas seeria, Wembanyama eemaldati mängust

10.05

Hermet elust Prantsusmaal: olen suutnud võrdlemisi hästi integreeruda

10.05

Taskuhäälingute mehed enne korvpallifinaali: kõige tähtsam, et mängijad oleks terved

videod

sport.err.ee uudised

11:27

LeBron pole tuleviku osas otsust teinud: jätsin endast kõik väljakule

10:51

Musting valiti kolmandat aastat järjest parimaks käsipallitreeneriks

10:19

Gauff pääses viienda matšpalliga poolfinaali, Cirstea sai lätlannast jagu

09:44

Larseni väravasööt aitas Kilmarnockil kõrgliigasse püsima jääda

09:12

World Boxing toob Valgevene lipu poksiringi tagasi

08:37

Tour of Estonia väisab esmakordselt Pirita velodroomi

08:05

San Antonio Spurs jõudis poolfinaalist võidu kaugusele

12.05

Eesti sportlased särasid Veronas kulturismi- ja fitnessivõistlusel

12.05

NBA mängija suri 29 aasta vanuselt

12.05

Talts lubab tõelist korvpallipidu: pulli peab saama!

12.05

Kurlingupaar Kaldvee - Lill võtab aja maha

12.05

ETV spordisaade, 12. mai

12.05

Koondisekutseta jäänud Talihärm: minu jaoks ei ole see olukord õnneks või kahjuks uus Uuendatud

12.05

Tšehhi korvpallitäht astub käimasoleva hooaja järel kõrvale

12.05

Läti tennisist põrus dopinguga

loetumad

12.05

Pelle Pohlak: lepingu lõpetamine pole meeldiv ühelegi osapoolele

12.05

Janar Talts kaitseb spordidirektori kommet riietusruumis sõna võtta

12.05

Koondisekutseta jäänud Talihärm: minu jaoks ei ole see olukord õnneks või kahjuks uus Uuendatud

12.05

Luka Doncic ei tule tänavu suvel Eestisse

12.05

Kurlingupaar Kaldvee - Lill võtab aja maha

12.05

Eesti laskesuusakoondis alustas Otepääl suvist ettevalmistust

12.05

Oklahoma City saatis LeBron Jamesi ja LA Lakersi puhkusele

12.05

Ramo Kask klubide juhtimisest: eelarve seab oma piirid

12.05

Johannes Thingnes Bö avab kodulinnas veinilokaali

12.05

NBA mängija suri 29 aasta vanuselt

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo