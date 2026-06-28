Kreekas tõusis liidriks Ogier, Virves haaras juhtohjad WRC2 klassis

Autoralli maailmameistrivõistluste etapil Kreekas tõmmatakse pühapäeval võistlusele joon alla. Kavas on veel neli kiiruskatset.

Kui Thierry Neuville (Hyundai) lõpetas reedel Sebastien Ogier' (Toyota) ees 4,1-sekundilise eduga, siis kohe pühapäeva avakatsel õnnestus prantslasel mööduda. Päeva teisel katsel saadi täpselt sama aeg ja seega säilitas Ogier 1,3-sekundilise edu.

Päeva teisel katsel lõhkes rehv neljandat kohta hoidnud prantslasel Adrien Fourmaux'l (Hyundai) ja ta langes iirlase Josh McErleani (M-Sport Ford) järel viiendaks.

Robert Virves (Škoda) tõusis aga katsega WRC2 arvestuse liidriks. Nimelt pidi liider Andreas Mikkelsen (Škoda) katsel rehvi vahetama ja ta langes koguni pooleteise minutiga eestlase seljataha.

Pühapäeval ootab ees veel kaks kiiruskatset.