Lukas ja Lepp piirdusid MK-etapil kvalifikatsiooniga
Rannavõrkpallurid Keira Liina Lukas ja Sandra Lepp võtsid neljapäeval Suurbritannias Bridlingtonis toimuva Futures taseme MK-etapi kvalifikatsiooni avaringis vastu kaotuse.
12. asetusega Eesti paar kohtus esimeses ringis 5. asetusega soomlannade Sara Sinisalo ja Maisa Kyröläineniga. 33 minutit kestnud kohtumise võitsid Sinisalo ja Kyröläinen tulemusega 2:0 (21:11, 21:16), vahendab Volley.ee.
Soome paari oli edukas ka teises ringis, võites 2:1 4. asetusega Ameerika Ühendriikide mängijaid Kaeli Crewsi ja Erica Broki ning pääsedes Bridlingtoni MK-etapil põhiturniirile.
Vaata Bridlingtoni MK-etapi naiste ajakava ja tulemusi.
Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas