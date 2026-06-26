Lukas ja Lepp piirdusid MK-etapil kvalifikatsiooniga

12. asetusega Eesti paar kohtus esimeses ringis 5. asetusega soomlannade Sara Sinisalo ja Maisa Kyröläineniga. 33 minutit kestnud kohtumise võitsid Sinisalo ja Kyröläinen tulemusega 2:0 (21:11, 21:16), vahendab Volley.ee.

Soome paari oli edukas ka teises ringis, võites 2:1 4. asetusega Ameerika Ühendriikide mängijaid Kaeli Crewsi ja Erica Broki ning pääsedes Bridlingtoni MK-etapil põhiturniirile.

Vaata Bridlingtoni MK-etapi naiste ajakava ja tulemusi.