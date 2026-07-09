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Lukas ja Rikand pääsesid üle noatera U-18 MM-il kvalifikatsioonist edasi

Rannavõrkpall
Keira Liina Lukas ja Susanna Elisabeth Rikand
Keira Liina Lukas ja Susanna Elisabeth Rikand Autor/allikas: Volleyball World
Rannavõrkpall

Kolmapäeval tehti Hollandis Haagis algust U-18 vanuseklassi rannavõrkpalli maailmameistrivõistlustega, kus Eestit esindavad Keira Liina Lukas ja Susanna Elisabeth Rikand ning Kaspar Vares ja Romek Meius.

Lukas ja Rikand alustasid võistlust kolmapäeval kvalifikatsioonist ning vajasid põhiturniirile pääsemiseks kolme võitu. Avaringis võitsid Eesti neiud (16. asetus) 2:0 (21:13, 21:17) eakaaslasi Alessandra Leon Guerrerot ja Erica Cassidyit (17. asetus) Guamist, mis on saar Vaikses ookeanis ning kuulub Ameerika Ühendriikidele. Teisest ringist edasi pääsemiseks nägid Lukas ja Rikand rohkem vaeva, aga tasuks võideti tulemusega 2:1 (14:21, 21:17, 15:11) kõrgeima asetusega Ungari paari Lena Sarik-Veressi ja Reka Padari. Kolmandas ringis eestlannade võiduseeria aga katkes, sest 1:2 (21:15, 14:21, 8:15) jäädi alla ukrainlannadele Mariia Shkuratile ja Marharyta Vapniarile (8. asetus), vahendab volley.ee.

Kolmanda ringi kaotusest hoolimata pääsesid Lukas ja Rikand õnneliku kaotajana põhiturniirile. Põhiturniiril kuuluvad nad C-alagruppi ning neljapäeval ootab Eesti paari kaks mängu – esmalt jäädi 0:2 (15:21, 15:21) alla Belgia duole Simone Vervloet'le ja Tes Waegeneersile (3. asetus), seejärel minnakse vastamisi Jaapani noorte Ririka Imai ja Hazuki Ichiyanagiga (14. asetus). Alagrupi viimases mängus kohtutakse reedel Tai mängijate Khampila Natthawiwi ja Kaengkham Sasithoniga (19. asetus).

Vares ja Meius teenisid MM-il koha põhiturniiril kvalifikatsiooni mängimata.

Toimetaja: Maarja Värv

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