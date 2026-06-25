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Rannulaga meistriks tulnud Tass vahetab Poolas klubi

Korvpall
Heiko Rannula ja Matthias Tass
Heiko Rannula ja Matthias Tass Autor/allikas: Legia Kosz
Korvpall

Eesti korvpallikoondislane Mattias Tass vahetab Poola kõrgliigas klubi ning hakkab uuel hooajal mängima Lublini Stardis.

27-aastane Tass lõi eelmise aasta suvel käed Heiko Rannula juhendatava Varssavi Legiaga ning aitas meeskonna teist aastat järjest Poola meistriks. Legia ning Tassi teed lähevad lahku, aga 208 cm pika mängija karjäär jätkub siiski Poolas.

"Täname sind su pühendumise eest, võitluse eest igas mängus ning meie meeskonna edusse panustamise eest. Soovime sulle sinu karjääri järgmiseks peatükiks edu. Eesti keskmängija jätkab Poola väljakutel ja esindab hooajal 2026/27 PGE Lublini Starti," kirjutas Varssavi Legia neljapäeval sotsiaalmeedias.

Lublin on kahel korral jõudnud Poola liiga finaali, sealjuures ka hooajal 2024/25, kui viies mängus jäädi alla just Rannulale ja Legiale. Seetõttu mängiti sel hooajal Meistrite liigas, kus piirduti siiski vaid ühe mänguga.

Sel hooajal suutis Start Poola kõrgliiga põhiturniiril aga 30 mängust võita vaid 10, millega oldi 16 meeskonna konkurentsis 13.

Toimetaja: Anders Nõmm

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