Legia viigistas suure võiduga finaalseeria, Drelli klubi kaotas avamatši

Heiko Rannula ja Matthias Tassi koduklubiks olev Varssavi Legia alistas Poola meistriliiga finaalseeria teises mängus Zielona Gora 104:82 (24:21, 27:20, 35:29, 18:12) ja viigistas kokkuvõttes seisu üks-ühele.

Legia rebis eest ära teisel veerandajal, kui kasvatas 8:0 spurdi toel eduseisu 39:29-le. Gora jõudis küll korraks viie punkti kaugusele, aga Legia sai kiiresti vahe taas kahekohaliseks ning mängis teise poolaja turvalises eduseisus.

Andrzej Pluta viskas üleplatsimehena Legia kasuks 27 punkti, lisaks jagas tiimikaaslastele üheksa resultatiivset söötu. Tass viibis platsil veidi üle 10 minuti, kuid ühtegi pealeviset ei sooritanud. Tema arvele kogunes üks korvisööt, üks viskeblokeering, kolm isiklikku viga ja üks pallikaotus. Finaalseeria kolmas kohtumine toimub laupäeval Gora kodusaalis.

Henri Drelli koduklubi Badalona Joventut kaotas Hispaania kõrgliiga poolfinaalseeria avamängus lisaajal Valenciale 117:118 (22:26, 32:25, 24:28, 27:26, 12:13). Joventutile jäi nii normaalaja kui ka lisaaja lõpus viimase rünnaku õigus, kuid mõlemal juhul ei tabanud pall korvirõngast.

Joventuti mänguvankrit vedas Ricky Rubio, kes sooritas kaksikduubli 22 punkti ja 11 tulemusliku sööduga. Jabari Parker ja Cameron Hunt toetasid kumbki 19 punktiga. Drell piirdus nelja mänguminutiga, saades kirja ühe lauapalli, ühe korvisöödu ja ühe vaheltlõike. Järgmine kohtumine leiab aset reedel Joventuti kodusaalis.