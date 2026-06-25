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ESPN usub, et Vaaks valitakse draft'is järgmisel aastal

Korvpall
Stefan Vaaks
Stefan Vaaks Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Korvpall

Henri Veesaarest sai Martin Müürsepa järel teine korvpalliliiga NBA draft'is valitud Eesti mängija. USA spordiajakirjanduse lipulaeva ESPN-i sõnul võib järgmisel aastal nimekirjaga liituda ka Stefan Vaaks.

Kohe, kui ühe aasta draft on lõppenud, hakatakse keskenduma järgmisele ning ESPN avaldas neljapäeva hommikul võimaliku 2027. aasta talendikorje järjestuse.

"Korvpallifännid hellitati 2025. ja 2026. aasta tugevate draft'idega ära ning NBA meeskonnad on tegutsenud teadmisega, et järgmise aasta valik tekitab palju küsimusi," kirjutas NBA draft'ile spetsialiseerunud ESPN-i ajakirjanik Jeremy Woo neljapäeval.

"2027. aasta draft tundub sarnane 2024. aasta omale, kui polnud üht selget avavalikut ning meeskonnad hindavad talenti väga erinevalt. Seda ei peeta ka väga tugevaks rahvusvaheliste mängijatega aastaks," lisas Woo.

Providence'i ülikoolis USA-karjääri alustanud Eesti koondise tagamängija Stefan Vaaks liitus Illinois'ga, mis mängis tänavu NCAA finaalturniiril poolfinaalis. ESPN hindab, et Vaaks valitakse järgmise aasta draft'is 38. mehena.

Potentsiaalseks avavalikuks peetakse Kansase ääremängijat Tyran Stokesi, kellele pakuvad konkurentsi Arkansas' tagamängija Jordan Smith Jr. ning Arizona pallur Caleb Holt. Euroopa mängijatest hindab ESPN kõrgelt sloveeni Stefan Joksimovici, soomlase Miikka Müürineni ja leeduka Motiejus Krivase võimalusi.

Toimetaja: Anders Nõmm

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