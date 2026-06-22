Rikberg: peame leidma lisakäike juba laagri esimestest nädalatest

"Hea tihe vastane. Olid nende tingimustega selgelt paremini harjunud ja valmis," ütles Rikberg pärast põhiturniiri. "Rootslaste edu üks põhjus oli see, et nad olid siin juba nädal aega kohal, siin juba trenni teinud, palavuses olnud. Olid võimelised kaks päeva järjest heal tasemel mängima. Meie nii kiirelt siin kohaneda ei suutnud."

Pärast seda mängiti võõrustaja Montenegroga ja võideti 3:0. "Võib-olla kõige rohkem tulebki rahule jääda tänase mänguga, sest sa mängid olukorras, kus päris ebameeldivates tingimustes oled eelmisel päeval viiegeimilise lahingu pidanud. Vähe aega on taastumiseks," toonitas peatreener.

"Teiseks tead, et edasipääs mängus ei ole. Aga mehed suutsid end näidata heast küljest, leida vabaduse erinevates elementides ja panna algusest peale vastane sellise surve alla, et vormistada asi 3:0. Näidata sisu ja kvaliteeti."

Suve lõpus ootab ees EM-finaalturniir, milleks nüüd ka valmistuma hakatakse. "Kui räägime suve teisest poolest, siis on meil ettevalmistusmänge lausa kaheksa plaanis. Ka ettevalmistuslaager on pikem," lausus Rikberg.

"Peame mõningaid asju veidi kõrgemal tasemel tegema ja juba treeninglaagri esimestest nädalatest peale leidma lisakäike. See puudutab kõiki võrkpallielemente, meie mängu üldist ülesehitust ja meil on päris palju aega, et neid asju lihvida ning üks samm veel kõrgema kvaliteedi poole teha."