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Naiste võrkpallikoondis avas vinge tagasitulekuga Euroopa liigas võiduarve

Võrkpalli Eesti koondis
Võrkpalli naiste Euroopa liiga: Eesti - Läti
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19 pilti
Võrkpalli Eesti koondis

Eesti naiste võrkpallikoondis jäi Kalevi spordihallis toimunud Euroopa liiga kohtumises Läti vastu null-kaks kaotusseisu, kuid kaevas sellest välja ning avas Euroopa liigas võiduarve.

Läti alustas kohtumist tugevamalt ning teenis avageimis 25:18 võidu. Eestlannad saavutasid teise geimi alguses kolmepunktilise edu, kuid lubasid seejärel lõunanaabri taaskord juhtima ning kaotasid geimi 21:25.

Kolmandas geimis jäi Eesti taas kaotusseisu, kuid seisult 15:19 toodi nelja järjestikuse punktiga tabloole viik. Läti saavutas veel 21:20 edu, aga eestlannad näitasid kodupubliku ees sisu ja teenisid 25:22 võidu. Neljas geim kuulus täielikult kodunaiskonnale, kes võitis esimesest seitsmest punktist kuus ja viis 25:14 võiduga kohtumise otsustavasse geimi.

Eestlannad jätkasid suurepärast hoogu ka seal ning läksid juhtima 6:2, püsides suurema osa geimist kahe-kolme punkti kaugusel. Lõunanaabrid suutsid siiski kaotusseisust välja tulla ning jõudsid kaks korda matšpallini, kuid ei suutnud realiseerida. Eesti sai seejärel ise kaks matšpalli ning vormistas teisega 3:2 (18:25, 21:25, 25:22, 25:14, 18:16) võidu.

Kertu Laak tõi võidumängus 21 punkti (+17), Silvia Pertens lisas omalt poolt 14 (+8), Carmel Vares kümme (+8) ja Kätriin Põld üheksa punkti (+5). Eesti vastuvõtt oli 38 protsenti ja rünnak 42 protsenti. Blokist teeniti 13 ja servilt viis punkti. Läti resultatiivseim oli 24 punkti toonud Marta Kamelija Levinkska, lõunanaabri vastuvõtt oli 43 protsenti ja rünnakuid lahendati 34-protsendilise eduga. Blokist teeniti üheksa ja servilt 11 punkti.

Euroopa liigas esimesed neli kohtumist kaotanud Eesti koondis mängib pühapäeval Kalevi spordihallis veel Kreekaga, kes on võitnud kõik neli mängu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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