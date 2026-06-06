Meeste võrkpallikoondis jätkab Euroopa liigas puhaste paberitega

Kui esimene geim kuulus kindlalt Eestile, siis ülejäänud kaks möödusid tunduvalt tasavägisemalt. Albaania pääses teises geimis juhtima 21:20, aga Eesti võitis viiest järgmisest punktist neli ja lahendas lõpu enda kasuks.

Kolmanda geimi keskel oli Albaanial hea periood, kui 10:12 kaotusseisust pääseti juhtima 19:15. Seisul 24:21 saadi ka mitu geimpalli, aga Eesti võitis kolm punkti järjest. Lõpuks õnnestus Eestil geim siiski 28:26 võita ja seega kogu mäng kolm-null.

Eesti rünnak oli 46 ja vastuvõtt 51 protsenti, blokist teeniti seitse ja servilt viis punkti. Albaania vastavad näitajad olid 40 ja 45 protsenti, kaheksa ja kaks punkti.

Eesti resultatiivsemad olid Slovakkia linnas Popradis toimunud kohtumises Renee Teppan 14 (+11), Märt Tammearu 12 (+8) ja Alex Saaremaa kümne punktiga (+8). Albaanaile tõi Anton Qafarena 16 punkti (+9).

Uuel nädalal mängib Eesti koondis Kalevi spordihallis Kosovo (12. juunil) ja Austriaga (14. juunil).