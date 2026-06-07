Naiste võrkpallikoondis pidi tunnistama Aserbaidžaani selget paremust

Esimene geim algas tasavägiselt, kuid seisult 11:9 tegi Aserbaidžaan otsustava äramineku ja võitis geimi 25:15.

Teise geimi alguses pääses Eesti ette 4:1 ja juhtis veel 5:4, aga seejärel haaras Aserbaidžaan initsiatiivi. Kuigi Eesti tuli vahepeal mängu tagasi ja vähendas mitmel korral vahe kahele punktile, võttis Aserbaidžaan lõpuks 25:14 geimivõidu.

Kõige tõsisemat vastupanu osutas Eesti kolmandas geimis, kus pääses 7:4 juhtima ja hoidis seisu pikalt võrdsena. Aserbaidžaan rebis siiski geimi lõpus eest ära ning võitis numbritega 25:20.

Eesti vastuvõtt oli 35 protsenti ja rünnakuid lahendati 29-protsendiliselt. Blokk saadi vastasele ette kahel korral. Serviga teeniti üks punkt ja eksiti 10 pallingul. Kertu Laak sai Eesti resultatiivseimana kirja 12 punkti (+7). Kahekohalise punktisaagi korjas ka Silva Pertens, kes lõpetas 10 punktiga (+3).

Võitjate parimana tõi 14 silma (+12) Jelizaveta Ruban. Aserbaidžaani vastuvõtt oli 44 protsenti ja rünnak 37 protsenti. Blokist teeniti seitse punkti, serviga kaheksa punkti ja eksiti viiel pallingul.

Eesti koondisel on kahe mängu järel kirjas kaks kaotust, laupäeval jäädi 0:3 alla Rootsile. Rahvusnaiskond on uuesti võistlustules järgmisel nädalalõpul, kui Euroopa liiga raames mängitakse Ungaris võõrustajariigi ja Horvaatiaga.