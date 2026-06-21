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Jefimova saavutas Indianapolises teise koha: eelistan võita

Ujumine
Eneli Jefimova
Eneli Jefimova Autor/allikas: SCANPIX/AP
Ujumine

Eneli Jefimova lõpetas kolmapäevast laupäevani USA-s Indianapolises toimunud Pro Swim Series võistluse 50 meetri rinnuliujumise võidu ja 100 meetri rinnuli teise kohaga.

Kolmapäeval võitis Jefimova rinnuliujumise sprindi ajaga 30,26. Tegu on tema tänavuse hooaja kiireima tulemusega, mis annab Euroopa hooaja edetabelis kolmanda ja maailma edetabelis kuuenda koha. Eesti rekord kuulub Jefimovale ajaga 29,83.

"Suutsin jälle kiirem olla kui eelmine võistlus. Võib öelda, et veel ei ole sprindiks vajalikku plahvatust, aga tunnen ennast 50 meetris aina paremini," kommenteeris ta tulemust.

Järgmisel päeval hüppas Jefimova vette kõrvalalal, 200 meetris rinnulis, kus ta sai neljanda koha hooaja tippmargiga 2.26,92. Esimesena sai käed seina ala valitsev maailmameister ameeriklanna Kate Douglass ajaga 2.21,65. Teine oli Lõuna-Aafrika Vabariigi esindaja Aimee Canny (2.23,61). Kolmandana lõpetas ameeriklanna Alex Walsh, kes edestas Jefimovat pisut rohkem kui sekundiga.

Jefimova hinnangul õnnestus pikim rinnuliujumise distants sel korral hästi. "200 meetrit on kõige pikem ja raskem ala minu jaoks. Minu viimase aasta eesmärk on minna sellele stardile vastu just õige suhtumisega – et lähen nüüd kannatama ja pingutama. Tasapisi hakkab looma ja aeg on ka täitsa okei," analüüsis ujuja.

Võistluse lõpetas NC State'i ülikoolis treeniv Jefimova 100 meetri rinnuliujumise teise kohaga. Ta jõudis finišisse ajaga 1.06,54, jäädes maikuus Londonis ujutud hooaja tippmargile alla 17 sajandikuga. Esikoha pälvis Aimee Canny, kes püstitas ajaga 1.05,97 isikliku rekordi ja alistas esmakordselt 1.06 piiri. 

"Ma arvan, et hakkasin viimastel meetritel liiga rapsima. Aga algus oli kiire ja terav. See on tegelikult väga positiivne, et saan enne tiitlivõistlusi startida ja proovida distantsi läbimist. Eks ma ikka eelistan võita, aga praegu jään ujumisega rahule," naeris Jefimova.

Eestlanna treener Stefani Wendelschafer leidis, et hoolealune oli võimeline näitama veelgi paremat tulemust. "Ma tundsin, et see ujumine (100 meetrit rinnuli – toim) oli natuke lohakas – ta oli võimeline paremaks. Ütleme nii, et ma ei ole 100 protsenti rahul, aga ma ei ole ka pettunud. Lõpuks tegi tüdruk korralikud kontrollstardid," sõnas Wendeschafer.

Treener tõi välja, et Jefimova tõmme on muutunud veel tugevamaks, mis näitab, et tehtud töö on vilja kandnud. "Tema tõmme nägi võimas välja, nii et selle üle on mul hea meel. Olen rahul sellega, kuidas ta protsessi usaldab ning oskab rõõmu tunda ka väikestest saavutustest, näiteks sellest, et parandab igal võistlusel oma hooaja tippmarki," lisas juhendaja.

10.–16. augustini Pariisis toimuvateks Euroopa meistrivõistlusteks valmistub Jefimova USA-s.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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