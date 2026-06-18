Jefimova kerkis maailma hooaja edetabelis kuuendaks

Jefimova pääses finaali eelujumiste parima ajaga 30,42. Õhtuses finaalis parandas ta tulemust 0,16 sekundiga ning edestas enam kui poole sekundiga teisena lõpetanud ameeriklannat Skyler Smithi, kes sai kirja aja 30,82. Kolmas oli Emma Weber ajaga 31,25. 30,26 tähistab ühtlasi Jefimova hooaja tippmarki.

Maailma tänavuses hooaja edetabelis jagab Jefimova nüüd kuuendat kohta koos belglanna Florine Gaspardi, soomlanna Veera Kivirintaga ja Lõuna-Aafrika Vabariigi ujuja Lara van Niekerkiga. Edetabelit juhib hiinlanna Tang Qianting, kes ujus märtsis Hiina rekordit tähistava aja 29,44.

Indianapolises jätkab Jefimova võistlemist veel 100 ja 200 meetri rinnuliujumises. Võistlus on oluline ettevalmistus 10.–16. augustini toimuvateks Euroopa meistrivõistlusteks, kus eestlanna läheb 100 meetri rinnuliujumise starti valitseva Euroopa meistrina.