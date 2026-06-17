Jefimova läheb USA-s püüdma hooaja parimaid aegu

Eesti aasta naissportlane Eneli Jefimova võistleb 17.–20. juunil Ameerika Ühendriikides Indianapolises toimuval TYR Pro Swim Seriesi etapil, mis annab esimese selgema ülevaate tema vormist vähem kui kaks kuud enne Euroopa meistrivõistlusi.

Jefimova stardib Indianapolises kolmel rinnuliujumise distantsil – 50, 100 ja 200 meetris. "Ma olen suutnud sel hooajal igal võistlusel aina kiiremini ujuda ja võtan ka nüüd eesmärgi olla oma mais ujutud aegadest veelgi kiirem," rääkis sportlane oma eesmärkidest.

Treener Stefani Wendelschaferi sõnul on hoolealuse ettevalmistus Euroopa meistrivõistlusteks kulgenud plaanipäraselt.

"Meil on käsil tugev treeningblokk, kuid enne seda võistlust võtsime veidi rahulikumalt, et Eneli saaks natuke taastuda. Tulemused annavad meile hea ülevaate sellest, kuidas senine töö on mõjunud," ütles Wendelschafer.

Indianapolises pakuvad eestlannale konkurentsi ka tugevad ameeriklannad, olümpiavõitjad Kate Douglass ja Emma Weber.

USA-s NC State'i ülikoolis õppiv Jefimova krooniti tänavu märtsis USA üliõpilasmeistrivõistlustel 100 jardi rinnuliujumise meistriks läbi aegade kolmanda tulemusega. Aprillis alustas ta ettevalmistust hooaja tähtsaimaks võistluseks – 10.–16. augustini toimuvateks Euroopa meistrivõistlusteks. Pariisis läheb Jefimova 100 meetri rinnuliujumises starti valitseva Euroopa meistrina.

Jefimova tänavused tippmargid on 50 meetri rinnuliujumises 30,39, 100 meetris 1.06,37 ja 200 meetris 2.27,18.

Eesti rekordid kuuluvad talle kõigil kolmel distantsil: 50 meetris 29,83, 100 meetris 1.05,81 ja 200 meetris 2.25,59.