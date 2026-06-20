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Jefimova jõudis parima ajaga finaali, Douglass vapustas maailmarekordiga

Ujumine
Eneli Jefimova.
Eneli Jefimova. Autor/allikas: packswimdive/X
Ujumine

Ujuja Eneli Jefimova näitas USA-s Indianapolises toimuval TYR Pro Swim Seriesi etapil 100 meetri rinnuli eelujumises head minekut.

Võistluse avapäeval 50 meetri rinnuli distantsil võidutsenud ja maailma hooaja edetabelis kuuendale kohale tõusnud Jefimova sai päev hiljem toimunud 200 meetri rinnuli finaalis neljanda koha (2.26,92). Ta parandas oma hooaja tippmarki 26 sajandiku võrra. Esikoha teenis selle distantsi valitsev olümpiavõitja ameeriklanna Kate Douglass (2.21,65).

Eesti aja järgi laupäeva pärastlõunal hüppas Jefimova vette 100 meetri rinnuli eelujumises, kus võttis ajaga 1.06,94 kokkuvõttes kindla esikoha. Teiseks tulnud lõuna-aafriklane Aimee Canny kaotas eestlannale rohkem kui poole sekundiga (+0,71). Finaal toimub ööl vastu pühapäeva.

200 meetri rinnulis säranud Douglass sai enda nimele ka ühe maailmarekordi. Ta võitis ööl vastu laupäeva toimunud 50 meetri vabaujumise finaali 23,59-ga, millega ületas kolm aastat tagasi rootslanna Sarah Sjöströmi poolt püstitatud rekordtulemuse kahe sajandikuga. Seejuures oli Douglass'i senine isiklik rekord 23,91, millega jagas USA rahvusrekordit Gretchen Walsh'iga.

"Ausalt öeldes, ma lootsin parandada isiklikku rekordit, kuid olin väga palju kiirem. Ma ei oleks eales arvanud, et suudan siin või üldse kunagi nii kiiresti ujuda," rääkis Douglass võistluse järel. Walsh tegi samuti võimsa esituse, saavutades ajaga 23,78 teise koha.

Toimetaja: Henrik Laever

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