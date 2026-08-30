Eesti võrkpallikoondis lõpetas kontrollmängud Rumeeniaga viigiga

Eesti võitis pühapäevase mängu teise ja kolmanda geimi vastavalt 25:22 ja 25:21, kaotas aga esimese 25:27 ja neljanda 27:29, vahendab Volley.ee.

Eesti poolel kogus kaks geimi kaasa teinud Robert Täht 13 punkti (+11), kõik neli geimi platsil olnud Marx Aru ning kaks vaatust mänginud Andres Jefanov tõid kumbki 12 punkti (+7 ja +8) ning 10 silma (+5) panustas samuti kogu kohtumise mänginud Alex Saaremaa.

Eesti vastuvõtt oli 50% ja rünnak 53%, blokist teeniti 9 ja servilt 5 punkti (eksiti 21 pallingul).

Rumeeniale tõid 14 punkti Rares Ionut ja Adi Aciobanitei. Rumeenlaste vastuvõtt oli 49% ja rünnak 47%, blokist saadi 10 ning servilt 3 punkti (19 viga).

Eelmisel nädalal alistas Eesti kahes esimeses kontrollmängus vastavalt 3:2 ja 3:1 Rootsi meeskonna. Järgmisel nädalal näeb EM-iks valmistuvat meeskonda mängimas Kalevi spordihallis, kus kohtutakse 3.-5. septembrini toimuval turniiril Läti, Slovakkia ja Ukrainaga.