BC Kalev/Cramo muudab nime

Tulenevalt muudatustest Hollandi emaettevõttes Boels ei jätka Cramo Eesti pärast enam kui 20 aastat kestnud koostööd uuest hooajast Kalev/Cramo nimisponsorina. Küll jääb ta endiselt klubi koostööpartneriks.

"Ligi veerandsajandi jooksul on Cramo olnud lahutamatu osa klubi identiteedist ja edust. Koos Cramoga on Kalev/Cramost viimase kahe kümnendi jooksul kasvanud Eesti edukaim korvpalliklubi, olles 15-kordne Eesti Meister, kümnekordne Eesti karikavõitja ning pakkunud tugevaid emotsioone ja meeldejäävaid esitusi rahvusvahelisel tasemel," teatas klubi kolmapäeval. "Tegemist on Eesti spordi ühe tugevaima nimebrändiga ning koostöö on mänginud olulist rolli kogu Eesti korvpalli kujunemisel."

"Kogu Kalevi organisatsioon avaldab siirast tänu Cramo Eestile pühendumuse, toetuse ja usalduse eest klubi vastu viimase 25 aasta jooksul. Eraldi tahab klubi tänada Toomas Linamäed, Ivar Valdmaad ja Remo Holsmeri, kelle eestvedamisel Cramoga koostöö alguse sai ning aastate jooksul edukalt kestis. Nimi "Kalev/Cramo" on kujunenud edu sümboliks ning antud pärand jääb alatiseks klubi ajaloo osaks, siiamaani ongi klubi olnud rohkem Cramo kui Kalev."

Klubi president Toomas Linamäe on väga tänulik Cramo Eestile järjepideva ja pikaajalise toetuse eest, mis andis klubile võimaluse aastast aastasse uusi sihte seada. "Koos Cramoga ehitasime üles ühe Eesti spordimaastiku tugevaima brändi, oleme aastate jooksul saavutanud märkimisväärseid tulemusi ning sellel teekonnal olid võitjaks nii Cramo kui ka klubi," ütles ta. "Kahju, et üks etapp saab läbi, kuid usun, et ühe ukse sulgudes avaneb teine ning otsime ja oleme avatud uuele nimitoetajale."

"Vaadates tulevikku on klubil plaan jätkata võimalikult kõrgel tasemel, kuid realistlike eesmärkidega, lähtudes järgmise kolme aasta plaanist. Jätkame kindlasti FIBA sarjas mängimist ning töötame aktiivselt edasi uute partnerlussuhete nimel, et tagada jätkuv areng ja konkurentsivõime nii koduses liigas kui ka rahvusvahelisel tasandil."

Muudatust kommenteeris ka Boels Groupi operatiivjuht (COO) Lars Reehorst. "Vaatame pikaajalisele ja edukale koostööle BC Kalev/Cramoga tagasi suure tänutundega," teatas ta.

"Aastate jooksul oleme loonud tugeva partnerlussuhte ning tunneme uhkust kõige üle, mida oleme koos saavutanud — nii väljakul kui ka väljaspool. Koostöö on toetanud klubi arengut ja ambitsioone, aidanud kasvatada kohalikku kogukonnatunnet ning suurendanud ka Cramo, mis kuulub Boels Rentali gruppi, brändi tuntust Eestis."

"Kuna oleme selle partnerluse eesmärgid nüüdseks saavutanud, oleme kaalutletult otsustanud nimisponsorluse lõpetada," kinnitas Reehorst. "Kuigi üks oluline peatükk saab sellega läbi, jääb Kalev/Cramo meile alati südamelähedaseks ning jälgime klubi edasist käekäiku suure huvi ja poolehoiuga ka edaspidi."