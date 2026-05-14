Kalev/Cramo peatreeneriks saab Brett Nõmm

32-aastane Nõmm kuulub Eesti meestekoondise abitreenerite hulka, on juhendanud erinevaid noortekoondiseid, töötanud Kalev/Cramos abitreenerina ning Raplas peatreenerina, kus tüüris meeskonna hooajal 2024/25 Eesti meistrivõistluste pronksile. Tänavu alustas ta hooaega Kalev/Cramo abitreenerina, kuid oktoobris võttis vastu pakkumise abitreeneri kohale Saksamaa kõrgliiga klubis Syntainics MBC, kust ammutas kogemusi kahe erineva peatreeneri kõrvalt.

Kolmapäeval avaldatud uudise - Cramo lahkub pärast 20 aastat Kalev/Cramo nimisponsori kohalt - valguses tõdeb klubi mänedžer Ramo Kask, et suure muudatuse taustal algab klubis uus peatükk. "Ääretult hea meel on tõdeda, et oleme sõlminud järgmiseks kolmeks aastaks peatreeneri lepingu Brett Nõmmega."

"Brett on ambitsioonikas treener, kes on juba vaatamata oma noorele eale tõestanud ennast nii abitreeneri kui ka peatreeneri rollis. Lisaks on tal kogemust erinevate vanuseklasside Eesti koondiste juurest ja nüüdseks ka välismaalt. Oleme väga rahul, et saame järgmist kolme aastat koos Bretiga üles ehitada, arendada noormängijaid, võidelda medalite eest ning osaleda rahvusvahelistes sarjades."

"Cramo lahkumise tõttu nimisponsori kohalt ning uue nimisponsori otsingu tõttu otsustasime uue peatreeneri nime enne käesoleva hooaja lõppu avalikustada. Tavalises olukorras oleksime oodanud hooaja lõpuni, kuid hetkel soovime uue hooaja meeskonna komplekteerimisega alustada võimalikult vara ning ka olemasolevatele ja uutele toetajatele olla oma plaanides läbipaistvad. Klubi eesmärk on, et uus peatreener oleks noor ambitsioonikas Eesti treener, kellega koos pikaajalisemalt mõelda ja tegutseda," ütles Kask.

Nõmme sõnul oleksid ka välismaale jäämisel omad plussid, kuid lõpuks kaalus Kalevi kolmeaastane plaan muud pakkumised üle. "Minu jaoks oli ülioluline, et olenemata sponsori muudatusest osaleb Kalev edasi eurosarjas ning hoiab kõrget ambitsiooni. Oma peas võistkonda komplekteerides leidsin, et koos klubiga suudame panna kokku huvitava koosluse, kus on nii noorust kui ka kogemust ning mõned välismaised tugevused."

"Kindlasti on tegemist väljakutseid pakkuva olukorraga, aga nagu Ramo ütles, selleks, et teha kaks sammu edasi, tuleb vahel teha üks samm tagasi. Annan endast parima, et minu periood Kalevis oleks edukas ning avaks mulle ka tulevikus uusi võimalusi," lisas Nõmm.