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VAATA | TV 10 sarja finaaletapil püstitati mitu rekordit

Kergejõustik
Kergejõustik

10.-11. juunil toimus Valga Staadionil TV 10 Olümpiastarti 55. hooaja finaaletapp. Võistluse käigus püstitati uus Eesti noorterekord ja kaks võistlussarja kõigi aegade rekordit. Koolivõistkondade arvestuses tulid võitjateks Laagri Kool ja Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium.

Noorema vanuseklassi poiste üheksavõistluse võitjaks tuli uue võistlussarja rekordi püstitanud Art Aleksander Tatter (individuaalvõistleja Tallinna Reaalkool), kes kogus 7510 punkti. Üheksast alast võitis ta üheksa, vaid teivashüppes läks võit jagamisele. Lähimaid konkurente edestas ta enam kui 1500 punktiga. Lisaks püstitas ta võistlussarja rekordi ka kuulitõukes (2 kg) tulemusega 16.69.

Varasem üheksavõistluse rekord kuulus alates 2020. aastast Tristjan Jaansoni nimele 7078 punktiga. Kuulitõuke rekord kuulus tulemusega 15.94 Konrad Kruuse nimele ning oli püstitatud 2022. aastal.

Tatteri järel sai teise koha Brandon Söödor (Viljandi Paalalinna Kool) 5899 punktiga ning kolmandaks tuli Marten Mathias Kiudorv (Põlva Kool) 5791 punktiga.

Nooremate tüdrukute kuuevõistluse parim oli Grettel Rodima (individuaalvõistleja Uuemõisa Lasteaed-Algkool), kelle punktisumma oli 4661. Teisele kohale tuli Iti Liise Loo (individuaalvõistleja Rahumäe Põhikool) 4643 punktiga ning kolmanda koha sai Ettel Leo (Peetri Lasteaed-Põhikool) 4517 punktiga.

Vanema vanuseklassi poiste üheksavõistluse võitis Risto Rajasaar (individuaalvõistleja Toila Gümnaasium) tulemusega 7693 punkti. Talle järgnesid Oskar Kollo (Jakob Westholmi Gümnaasium) 7420 punktiga ja Rasmus Õisnurm (Laagri Kool) 7247 punktiga.

Vanemate tüdrukute kaheksavõistluses astus poodiumi kõrgeimale astmele Josefine Joorits (individuaalvõistleja Kõrveküla Põhikool), kelle võidutulemus oli 7384 punkti. Teiseks tuli Yevhenia Pyvovar (Jõhvi Kesklinna Kool) 7116 punktiga ja kolmandaks tuli Zlata Kogteva (individuaalvõistleja Tartu Kivilinna Kool) 6913 punktiga.

Üldarvestuses kaheksandale kohale tulnud Gretheliis Kingo (Pärnu Vanalinna Põhikool) teenis kettaheites alavõidu uut U-14 vanuseklassi Eesti rekordit tähistava tulemusega – 40.33.

Suurte koolide esikolmik:

1. Laagri Kool – 42 802 punkti
2. Jakob Westholmi Gümnaasium – 42 796 punkti
3. Rakvere Reaalkool – 42 690 punkti

Väikeste koolide esikolmik:

1. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium – 36 534 punkti
2. Orissaare Gümnaasium – 34 491 punkti
3. Ruila Põhikool – 34 256 punkti

Toimetaja: ERR Sport

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