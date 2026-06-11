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Pärnu tüdruk püstitas TV 10 finaaletapil vanuseklassi Eesti rekordi

TV10 Olümpiastarti
Foto: Tõnis Tõnström/EKJL
TV10 Olümpiastarti

Kergejõustikusarja TV 10 Olümpiastarti finaali avapäeval Valgas püstitas pärnakas Gretheliis Kingo kaheksavõistluse sees U-14 vanuseklassi Eesti rekordi kettaheites. Nooremate poiste üheksavõistluses teenis mitu alavõitu Art Aleksander Tatter.

12-aastane Pärnu Vanalinna Põhikooli sportlane heitis keerulistes tuuleoludes 0,6 kg kaaluvat ketast 40 meetrit ja 33 sentimeetrit. Alavõidu eest teenitud auhinna andis talle finaali avamisel üle kurlingumängija Marie Kaldvee. "Kõik õnnestus väga hästi, sain ilusti kõrgele ja tõmme oli tugev," sõnas Kingo pärast rekordilist esitust.

Vanema vanusegrupi kaheksavõistluses on Kingo avapäeva järel, kui pooled alad on tehtud, neljandal kohal 3411 punktiga. Liider on Josefine Joorits Kõrveküla Põhikoolist, kes on nelja alaga kogunud 3785 punkti.

Nooremate vanusegrupi üheksavõistlust juhib nelja esimese ala järel selle 3102 punktiga hooaja ülekaalukas liider Art Aleksander Tatter. Tallinna Reaalkoolis õppiv poiss oli nobedaim 60 meetri jooksus 8,26 sekundiga, parim kaugushüppes viie meetri 29 sentimeetriga, tugevaim kettaheites 40 meetri ja kuue sentimeetriga ning jäi teivashüppes 2.90 ületamisega alavõitu jagama. Nii kettaheites kui ka teivashüppes võttis ta eelnevatel üksikalade etappidel enda nimele sarja rekordi, kuid Valgas neid ületada ei õnnestunud.

"Ketas ja teivas ei tulnud just väga hästi välja, aga olen kauguse ja sprindiga väga rahul. Isa ütles, et olen veel õiges tempos rekordiga. [Neljapäeval] tuleb kõvad tulemused teha, siis äkki rekord tuleb," ütles Tatter.

Vanema vanusegrupi poiste üheksavõistlust juhib avapäeva järel Risto Rajasaar Toila Gümnaasiumist. Ta on viie alaga kogunud 4577 punkti, aga kaheksa esimest poissi alistasid avapäeval 4000 punkti piiri. Noorema vanusegrupi tüdrukutele on kavas kuuevõistlus ja kolme ala järel on liidriks Grettel Rodima Uuemõisa Algkoolist 2331 punktiga.

Kui Valga staadioni hõivasid noored, kes panid end proovile mitmevõistluses, siis Valga linnapargis käis EOK eestvedamisel Olümpiapäev. Skeletoni, kurlingu, vibu, maadluse, käsipalli, kriketi ja paljude teiste spordialadega said lihtsal moel tutvust teha igas vanuses huvilised. Kergem kurlingukivi pandi Kaldvee juhendamisel rajal veerema ja rasket püüti musklirammuga püsti tõsta.

Mitmevõistlused jätkuvad neljapäeval.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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