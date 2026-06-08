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TV 10 Olümpiastarti finaaletapi ajal toimub Valgas ka olümpiapäev

TV10 Olümpiastarti
TV 10 Olümpiastarti 54. hooaja finaal
TV 10 Olümpiastarti 54. hooaja finaal Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL
TV10 Olümpiastarti

TV 10 Olümpiastarti 55. hooaeg kulmineerub sel nädalal Valga staadionil toimuva finaalvõistlusega, kolmapäeva õhtul toimub Valga linnapargis ka Eesti Olümpiakomitee olümpiapäev.

Tänavu 70 aasta juubelit tähistav Valga staadion võõrustab TV 10 Olümpiastarti finaaletappi, kus selguvad 55. hooaja võitjad nii individuaalses kui ka koolide arvestuses. Kahe võistluspäeva jooksul tuleb starti 167 sportlast 53 koolist, finaaletapil selgitatakse parimad välja mitmevõistluses. Enne finaaletappi hoiab suurte koolide arvestuses liidrikohta Rakvere reaalkool ning väikeste koolide arvestuses Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasium.

Lisaks algab kolmapäeva õhtul kell 16 Valga linnapargis EOK olümpiapäev, mille ajal toimub kell ka TV 10 olümpiastarti finaali ametlik avamine.

Seitsmendat korda toimuv olümpiapäev pakub kõigile huvilistele tasuta võimalust tutvuda ja kätt proovida paljudel suve- ja talispordialadel. Eesti Olümpiakomitee eestvedamisel saab proovida erinevaid pallimänge, kergejõustikku ning laskesuusatamist. Paraspordialal saab end proovile panna ainulaadsetel käsiratastel ning võistelda talispordialadel nagu istemurdmaasuusatamine ning istemäesuusatamine. Eesti Kergejõustikuliidu treenerite juhendamisel on lastel võimalik proovida nii tõkkejooksu, kohapealt kaugushüpet, teivashüpet kui ka muid põnevaid alasid.

Eriliseks elamuseks kujuneb kindlasti võimalus mängida kurlingut olümpiasportlase Harri Lille juhendamisel. Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi telgis jagab autogramme olümpiasportlane ja skeletonisõitja Darta Zunte, lisaks saab meisterdada põnevaid meeneid ning pildistada ennast olümpiavõitjana.

Rohkem infot olümpiapäeva kohta leiab siit.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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