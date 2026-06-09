Valgas selguvad TV 10 Olümpiastarti mitmevõistluse paremad

Kuigi staadioni uus tartaan oli päev enne võistlusi vihmamärg, siis korraldust see ülemäära ei sega. "Valga staadioni eripära ongi, et rada on hästi vett läbilaskev. Selle taha ei jää, et siia mingid suured loigud tekivad," sõnas Valga treener ja finaali peakohtunik Riho Meri ERR-ile.

28-aastase vaheaja järel on finaal Valgas. Korraldust on aidanud ka lätlased. "Valga-Valka on kaksiklinn," viitas Meri. "Oleme naabritega heades suhetes. Aitame üksteist ja sel korral tulid lätlased meile appi. Saime nii tabloosid kui ka kohtunike eraldussärke. Nii see koostöö meil käib."