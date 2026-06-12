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Eesti naiste võrkpallikoondis kohtub Euroopa liigas Ungari ja Horvaatiaga

Võrkpall
Eesti naiste võrkpallikoondis
Eesti naiste võrkpallikoondis Autor/allikas: Priit Mürk / ERR
Võrkpall

Eesti naiste võrkpallikoondis peab sel nädalal kaks kohtumist Euroopa liigas, kui Ungaris Keckemetis toimuval turniiril mängitakse võõrustajate ja Horvaatiaga.

Reedel, 12. juunil kell 18.30 on vastaseks Ungari ja laupäeval, 13. juunil kell 17.30 mängitakse Horvaatiaga.

Eesti on Euroopa liigas pidanud kaks mängu, kui nii Rootsi kui Aserbaidžaani vastu saadi 0:3 kaotused. Ungaril on kirjas kaks võitu, Horvaatia on võitnud ühe ja kaotanud samuti ühe mängu.

Eesti naiskonna peatreener Pekka Seppänen tahab teha sammu edasi. "Meie esimene vastane Ungari alustas Euroopa liigat hästi ja teenis kaks võitu. Tahame oma mängus võrreldes esimeste kohtumistega teha sammu edasi ja minna võõrustajate vastu näljastena," kommenteeris juhendaja.

Naiste koondise koosseis Ungari ja Horvaatia vastu:

Sidemängijad: Karolina Kibbermann, Kertu Kertner

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Carmel Vares

Nurgaründajad: Kristiine Miilen, Silvia Pertens, Caterina Cicetti, Salme Adeele Hollas

Temporündajad: Mirjam Karoliine Kask, Johanna Sova, Kätriin Põld, Kertu Stamm

Liberod: Lisandra Tatrik, Janelle Leenurm

Peatreener Pekka Seppänen, abitreener ja ÜKE-treener Timo Leikas, abitreenerid Marko Mett ja Margit Keerutaja-Must, füsioterapeut Annabel Kutman, arst Mari Arak, mänedžer/statistik Mihkel Sagar.

Euroopa liiga mängud:
6. juuni kell 17.00 Rootsi – Eesti (Bakuu, Azerbaidžaan) 3:0 (25:18, 27:25, 25:21)
7. juuni kell 17.00 Azerbaidžaan – Eesti (Bakuu, Azerbaidžaan) 3:0 (25:15, 25:14, 25:20)

12. juuni kell 18.30 Ungari – Eesti (Keckemet, Ungari)
13. juuni kell 17.30 Horvaatia – Eesti (Keckemet, Ungari)

19. juuni kell 18.00 Eesti – Läti (Tallinn, Kalevi SH)
21. juuni kell 16.00 Eesti – Kreeka (Tallinn, Kalevi SH)

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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