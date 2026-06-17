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Võru Barrus leidis pika otsingu järel uue libero

Võrkpall
Johan Vahter (nr 13).
Johan Vahter (nr 13). Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Võru Barruse võrkpalliklubi sõlmis lepingu libero Johan Vahteriga.

30-aastane Vahter jõudis pika ringiga tagasi Võrru. Ta alustas oma karjääri 2013/14 hooajal Danpower Võru/Noortekoondises ning on seejärel Eesti klubidest esindanud ka Tallinna Selverit, Järvamaa VC-d, Saaremaa VK-d, Selver x TalTechi ja möödunud hooajal Tartu Bigbanki. 2021/22 hooajal mängis ta Prantsusmaal Frejus Var Volley ridades.

"Ootame Johanilt eelkõige kogemust vastuvõtuosakonda, aga ka võitluslikkust, energiat ja iseloomuga mängijat, kes seisab oma võistkonna eest nii väljakul kui ka selle kõrval," kirjeldas Barrus Vahterit ühismeedias. "Eesti võrkpallis on üldiselt igas võistkonnas vähemalt üks saarlane kombeks, seekord siis vahetasime Bigbank Tartuga Saaremaa poisid ära," lisas klubi.

Enne ametlikku teadet tegi Barrus libero otsingust vahva video, milles peatreener Oliver Lüütsepp reisib mööda Eestit, et uus täiendus üles leida.

Toimetaja: Henrik Laever

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