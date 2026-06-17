Mätik sprintis end U-23 Itaalia velotuuril kümne sekka

Suures grupifinišis teenisid kolmikvõidu itaallased Matteo Fiorin (Solme – Olmo – Arvedi; 3:14.07), Nicolo Pizzi (Team Tehcnipes #inEmiliaRomagna Caffe Borbone) ja Davide Donati (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies).

"Olen oma tulemusega täitsa rahul, kuigi kindlasti tahaks olla lähemal ka võidule. Eks tuleb samm-sammult võtta," ütles Mätik. "Peamine katsumus on siin viimastel ja ka järgnevatel päevadel kuumus. Seni pole ühtegi päeva olnud alla 30 kraadi. Järgnevad etapid on kõik raske profiiliga ehk proovin võimalikult palju tiimi aidata ja ise päevad üle elada."

Velotuuri üldarvestuses jätkab liidrina Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step Devo Team). Mätik hoiab 117. positsiooni (+17.36). Neljapäeval sõidetakse Bacoli lähiümbruses 134 kilomeetrit.