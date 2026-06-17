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Mätik sprintis end U-23 Itaalia velotuuril kümne sekka

Jalgrattasport
Oliver Mätik.
Oliver Mätik. Autor/allikas: Erakogu
Jalgrattasport

Itaalias jätkuval kuni 23-aastaste meesratturite Giro d'Italia neljandal etapil (Matera – Corato; 152 km) pälvis 20-aastane Oliver Mätik (Tudor Pro Cycling Team U23) üheksanda koha.

Suures grupifinišis teenisid kolmikvõidu itaallased Matteo Fiorin (Solme – Olmo – Arvedi; 3:14.07), Nicolo Pizzi (Team Tehcnipes #inEmiliaRomagna Caffe Borbone) ja Davide Donati (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies).

"Olen oma tulemusega täitsa rahul, kuigi kindlasti tahaks olla lähemal ka võidule. Eks tuleb samm-sammult võtta," ütles Mätik. "Peamine katsumus on siin viimastel ja ka järgnevatel päevadel kuumus. Seni pole ühtegi päeva olnud alla 30 kraadi. Järgnevad etapid on kõik raske profiiliga ehk proovin võimalikult palju tiimi aidata ja ise päevad üle elada."

Velotuuri üldarvestuses jätkab liidrina Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step Devo Team). Mätik hoiab 117. positsiooni (+17.36). Neljapäeval sõidetakse Bacoli lähiümbruses 134 kilomeetrit.

Toimetaja: Henrik Laever

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