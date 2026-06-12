Suppi jäi finišisirgel karpi ja napilt esikolmikust välja

Suures grupifinišis oli parim tšehh Daniel Kubena (2:44.38), kellele järgnesid inglane Daniel Thompson ja hollandlane Finn Bastiaanssen.

"Oli võimalusi paremaks tulemuseks, kuid Sebastian jäi lõpus karpi," ütles Eesti koondise treener Alo Jakin. "Päev ise oli selline tavaline. Jooksikuid väga eest ei lastud ehk oli pigem selline kinnine sõit grupifiniši peale."

Teistest Eesti koondise liikmetest sai Karel Gustav Rei 57., Niklas Lond 71., Hugo-Hendrik Orav 81., Lukas Bobkin 105. ja Frank Maripuu 123. koha.

Velotuuri teisel etapil sõidetakse 111,3 kilomeetrit marsruudil Maisenthal – Epping.

Poolas alanud Malopolska velotuuri (UCI 2.2) proloogil (1,4 km) võidutses tšehh Alberto Monti (ATT Investments) ajaga kaks minutit ja 55 sekundit. Riko Tammepuu (UN Cycling Team; +0.11) sai 46., Norman Vahtra (China Anta – Mentech Cycling Team; +0.17) 86., Richard Ründva (Team Novo Nordisk Development; +0.18) 90. ja Oskar Nisu (China Anta – Mentech Cycling Team; +0.28) 133. koha.

Malopolska velotuuril ootab ees veel kolm grupisõiduetappi. Neist esimesel on pikkust 133,2 kilomeetrit.