Kuivonen ja Jürgenson tulid Jurmala MK-etapil kolmandaks

Pühapäevasel võistluspäeval olid kavas poolfinaalid ja kohamängud ning Kuivonen ja Jürgenson panid end poolfinaalis proovile lätlannadest valitsevate maailmameistrite Tina Graudina ja Anastasija Samoilova vastu, vahendab Volley.ee.

Eesti paar kasutas lõunanaabrite aeglast algust suurepäraselt ära ning suutis avageimi võita, aga järgmises kahes geimis ei andnud Graudina ja Samoilova Kuivonenile ja Jürgensonile võimalust. Nii edenesid 2:1 (17:21, 21:12, 15:8) võiduga MK-etapi esikoha peale mängima Graudina ja Samoilova.

Kolmanda koha heitluses läks Eesti paar vastamisi neljanda asetusega Hispaania duoga Marta Carro Márquez de Acuña ja Adriana Serrano Ferroga, kes jäid esimeses poolfinaalis 0:2 (15:21, 11:21) alla kolmanda asetusega taanlannadele Clara Windeleffile ja Astrid Elisabeth Mellmøllele.

Kui esimese geimi lõpp kujunes ärevaks, aga siiski Kuivonenile ja Jürgensonile võidukaks, siis teises geimis suutis Eesti paar geimi keskel edu sisse mängida ning pronksmedal vormistati 2:0 (22:20, 21:16) mänguvõiduga.