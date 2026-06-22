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Kuivonen ja Jürgenson jäid Genfi MK-etapil esimesena medalita

Rannavõrkpall
Rannavõrkpalli Eesti meistrivõistlused
Rannavõrkpalli Eesti meistrivõistlused Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Rannavõrkpall

Rannavõrkpallurid Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson lõpetasid pühapäeval Šveitsis Genfis toimuva Futures taseme MK-etapi neljandal kohal.

Pühapäeval toimunud poolfinaalis võtsid Kuivoneni ja Jürgensoni vastu revanši kõrgeima asetusega šveitslannad Annique Niederhauser ja Menia Bentele, liikudes 2:0 (24:22, 21:10) võiduga koduse turniiri finaali. Revanšiga oli tegu seetõttu, et samad paarid läksid vastamisi ka reedel mängus alagrupi võidu peale ja siis jäid 2:1 peale eestlannad, vahendab Volley.ee.

Teises poolfinaalis edenes esikoha peale mängima ka teise asetusega Ameerika Ühendriikide paar Torrey Van Winden ja Lindsey Sparks, kes alistasid Tambre Noblesi ja Clara Stowelli 2:1 (22:20, 18:21, 15:11).

Tervelt tund aega kestnud kolmanda koha kohtumise esimese geimi võitsid Kuivonen ja Jürgenson ülekaalukalt, aga tasavägine järgmine ning ka otsustav kolmas geim kuulusid Noblesile ja Stowellile. USA duo vormistas pjedestaalikoha 2:1 (13:21, 22:20, 15:12) võiduga.

Finaalis oli võidukas teinegi Ameerika Ühendriikide paar Van Winden ja Sparks, jättes 2:1 (17:21, 21:19, 15:12) võiduga kodupubliku ees mänginud Niederhauseri ja Bentele hõbedale.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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