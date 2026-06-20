Kuivonen ja Jürgenson murdsid teist MK-etappi järjest poolfinaali

Reedel alagrupi võiduga otse veerandfinaali jõudnud kaheksanda asetusega Eesti paar tuli laupäeval platsile vaid veerandfinaali kohtumiseks, kus mindi vastamisi seitsmenda asetusega Tšehhi duo Lucie Knoblochova ja Adela Petrikovaga, kel mõlemal vanust 18 eluaastat. Eestlannad võtsid 35 minutiga 2:0 (24:22, 21:13) võidu, vahendab Volley.ee.

Eestlannade poolfinaal, kus kohtutakse esimese asetusega šveitslannade Annique Niederhauseri ja Menia Bentelega, toimub pühapäeval Eesti aja järgi kell 14.30. Niederhauseri ja Bentelega mängisid Kuivonen ja Jürgenson reedel ka alagrupi esikoha kohtumises, siis jäi Eesti paar peale tulemusega 2:1 (19:21, 21:18, 15:13).

Teises poolfinaalis selgitavad finalisti kaks Ameerika Ühendriikide paari: Torrey Van Winden ja Lindsey Sparks (teine asetus) ning Tambre Nobles ja Clara Stowell (üheksas asetus).