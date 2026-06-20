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Kuivonen ja Jürgenson murdsid teist MK-etappi järjest poolfinaali

Rannavõrkpall
Eva Liisa Kuivonen - Liisa-Lotta Jürgenson
Eva Liisa Kuivonen - Liisa-Lotta Jürgenson Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Rannavõrkpall

Rannavõrkpallurid Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson jõudsid laupäeval Šveitsis Genfis toimuval Futures taseme MK-etapil sarnaselt eelmise nädala Jurmala MK-etapile esinelikusse.

Reedel alagrupi võiduga otse veerandfinaali jõudnud kaheksanda asetusega Eesti paar tuli laupäeval platsile vaid veerandfinaali kohtumiseks, kus mindi vastamisi seitsmenda asetusega Tšehhi duo Lucie Knoblochova ja Adela Petrikovaga, kel mõlemal vanust 18 eluaastat. Eestlannad võtsid 35 minutiga 2:0 (24:22, 21:13) võidu, vahendab Volley.ee.

Eestlannade poolfinaal, kus kohtutakse esimese asetusega šveitslannade Annique Niederhauseri ja Menia Bentelega, toimub pühapäeval Eesti aja järgi kell 14.30. Niederhauseri ja Bentelega mängisid Kuivonen ja Jürgenson reedel ka alagrupi esikoha kohtumises, siis jäi Eesti paar peale tulemusega 2:1 (19:21, 21:18, 15:13).

Teises poolfinaalis selgitavad finalisti kaks Ameerika Ühendriikide paari: Torrey Van Winden ja Lindsey Sparks (teine asetus) ning Tambre Nobles ja Clara Stowell (üheksas asetus).

Toimetaja: Henrik Laever

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