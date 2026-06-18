Eesti võrkpallikoondist ootab Euroopa liigas otsustav nädalavahetus

Eesti on seni võitnud kõik neli alagrupikohtumist ning hoiab 27 meeskonna seas teist kohta. Rootsil on neljast mängust kirjas kolm võitu ja üks kaotus, Montenegro on võitnud kaks ning kaotanud kaks kohtumist. Neli paremat koondist pääsevad poolfinaali ning tagavad ühtlasi koha 2028. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril.

Peatreener Alar Rikbergi sõnul on meeskond otsustavate mängude eel heas seisus.

"Suur eesmärk suve esimeses pooles on nelja hulka jõudmine, sellega kaasneb nii üht kui teist – EMi pilet ja korralikult edetabelipunkte. Selle nimel oleme me seni tööd teinud. Meeskond on heas konditsioonis, sel nädalal tõmbasime pallitrennides mahu mõttes tagasi ja kaks tundi või kauem kestvaid trenne ei tee. Tahame säilitada füüsilist värskust ja teravust ning mängutunnetust ja omavahelist koostööd, sellega oleme tegelenud," ütles Rikberg.

Tema sõnul on vaja kiiresti kohaneda Montenegros valitsevate tingimustega.

"Nädalavahetuse märksõna on kohanemine – oleme selles saalis kunagi aastaid tagasi Maailmaliigas mänginud, seal on kindlasti palav ja võõras keskkond. Seega tuleb kiirelt kohaneda. Meil on see eelis, et saame treeneritega reede õhtul enne oma trenni näha vastaste omavahelist mängu," lisas peatreener.

Rootsit peab Rikberg Eesti senistest vastastest üheks tugevamaks.

"Neil on alustav diagonaal vastuvõtja ja üks nurk vastuvõtus ei osale ehk on pooldiagonaal. Sama süsteemi kasutasid nad ka eelmisel aastal ja ses mõttes on tuttav asi. Rünnakujõudu neil on ja meie vastastest on neil seni kindlasti kõige võimsam tempoosakond. Samuti on noored potentsiaalikad nurgamehed, kes juba mõnda aega välisklubides tiirelnud on. Tabeliseis peegeldab nende taset, eelmisel aastal lülitasid nad ju teel EMile tugevas alagrupis välja Hispaania. Tuleb korralik madistamine," ütles peatreener.

"Montenegro on veidi ettearvamatu, nende mäng on selline, et ühel päeval ei suuda nad võrgu pealt palle maha lüüa, aga järgmisel mängivad nagu kulda ja nende vastu punkte saada on väga raske. Midagi lihtsat oodata pole," lisas Rikberg.

Eesti koosseis mängudes Rootsi ja Montenegroga:

Sidemängijad: Kusti Nõlvak, Renet Vanker

Diagonaalründajad: Andres Jefanov, Renee Teppan

Nurgaründajad: Valentin Kordas, Märt Tammearu, Robert Täht, Tristan Täht

Temporündajad: Andri Aganits, Marx Aru, Alex Saaremaa, Mihkel Varblane

Liberod: Silver Maar, Alari Saar

Euroopa liiga turniirid:

5. juuni Slovakkia – Eesti (Poprad, Slovakkia) 0:3 (24:26, 26:28, 22:25)

6. juuni Albaania – Eesti (Poprad, Slovakkia) 0:3 (17:25, 23:25, 26:28)

12. juuni Eesti – Kosovo (Tallinn, Kalevi SH) 3:0 (25:13, 25:13, 25:9)

14. juuni Eesti – Austria (Tallinn, Kalevi SH) 3:1 (25:22, 23:25, 26:24, 25:22)

20. juuni kell 19.00 Rootsi – Eesti (Bijelo Polje, Montenegro)

21. juuni kell 21.00 Montenegro – Eesti(Bijelo Polje, Montenegro)