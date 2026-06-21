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Eesti lõpetas Euroopa liiga võiduga kolmes geimis

Võrkpalli Eesti koondis
Eesti võrkpallikoondis
Eesti võrkpallikoondis Autor/allikas: CEV
Võrkpalli Eesti koondis

Eesti meeste võrkpallikoondis alistas Euroopa liiga põhiturniiri viimases mängus Montenegro 3:0 (25:22, 25:20, 25:18), aga finaalturniirile ei pääsenud.

Montenegros toimunud kolmanda turniiri teises mängus hoidis Eesti teises ja kolmandas geimis asju algusest lõpuni oma kontrolli all. Tasavägisem oli avageim, kus Montenegro juhtis veel 20:18 ja 21:20, aga otsustavatel momentidel korjas punktid ikkagi Eesti.

Bielo Poljes toimunud kohtumises oli Eesti rünnak 48 ja vastuvõtt 44 protsenti, blokist teeniti seitse ja servilt viis punkti. Montenegro rünnak oli 40 ja vastuvõtt 36 protsenti, samuti teeniti kümme blokipunkti ja löödi kolm ässa.

Märt Tammearu tõi Eestile 15 (+13) ja Robert Täht 11 punkti (+9). Montenegro parim oli üheksa punktiga (+6) Djordje Jovovic.

Eesti lõpetas turniiri viie võidu ja ühe kaotusega. Ainus allajäämine tuli päev varem Rootsilt. See tähendas kokkuvõttes 24 koondise seas kuuendat kohta.

Finaalturniirile ehk nelja parema hulka jõudsid üksnes koondised, kes ei kaotanud kuuest kohtumisest ainsatki. Nendeks on Holland, Soome, Taani ja Iisrael. Eestit edestas ka Kreeka (5-1), Montenegro (2-4) jäi 19. kohale.

Toimetaja: Siim Boikov

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