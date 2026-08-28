X!

Eesti jäi esimeses kontrollmängus Rumeeniale alla

Võrkpalli Eesti koondis
Eesti ja Rumeenia esimene mäng Cluj-Napocas.
Eesti ja Rumeenia esimene mäng Cluj-Napocas. Autor/allikas: volley.ee
Võrkpalli Eesti koondis

Euroopa meistrivõistlusteks valmistuv Eesti meeste võrkpallikoondis kaotas Rumeenias Cluj-Napocas peetud esimeses kontrollmängus võõrustajatele 0:3. Geimid kaotati vastavalt 18:25, 22:25 ja 21:25. Kokkuleppel mängiti ka neljas geim, mille võitis samuti Rumeenia 25:21.

Eesti jõudis Rumeeniasse alles reede pärastlõunal ning peab sama vastasega veel kaks mängu – laupäeval ja pühapäeval kell 19.00. Peatreener Alar Rikberg andis esimeses kohtumises mänguaega 12 mehele. Platsile ei pääsenud Andri Aganits, Renee Teppan, Robert Täht ja Märt Tammearu. Seevastu said üle pika aja koondise eest mängida vigastustest taastuvad Albert Hurt ja Karli Allik.

Eesti alustas kohtumist Renet Vankeri, Andres Jefanovi, Timo Lõhmuse, Tristan Tähe, Mihkel Varblase ja Marx Aruga, libero rollis oli Silver Maar. Avageimi alguses suutis Eesti võtta 5:4 eduseisu, kuid seejärel haaras initsiatiivi Rumeenia. Kodumeeskond pääses 11:8 ette ning suurendas edu peagi 18:13-le. Eesti ei suutnud vahet tagasi mängida ja geim kuulus Rumeeniale 25:18.

Teises geimis alustas Eesti sama koosseisuga ning Tähe punkt viis külalised 5:3 juhtima. Rumeenia viigistas 6:6 ja Eesti suutis Aru rünnaku järel taas kahe punktiga ette minna, kuid 13:13 seisult võitis Rumeenia neli punkti järjest. Eesti jäi seejärel 15:21 kaotusseisu. Geimi lõpus suudeti vahet vähendada ning Aru serviäss ja Varblase punkt tõid Eesti 22:24-le, kuid Rumeenia vormistas geimivõidu 25:22.

Kolmandas geimis tegi Rikberg mitu muudatust. Platsile tulid Kusti Nõlvak, Jefanov, Allik, Hurt ja Alex Saaremaa ning jätkas Aru, libero kohal oli Alari Saar. Eesti pääses 8:5 ette ning Jefanovi rünnakud aitasid meeskonna 16:14 juhtima. Rumeenia suutis aga mängu taas enda kasuks pöörata ning otsustavatele hetkedele mindi kodumeeskonna 20:19 eduseisus. Aru blokk tõi tabloole 21:21, kuid viimased punktid kuulusid Rumeeniale, kes võitis geimi 25:21.

Kokkuleppel mängitud neljandas geimis jätkas Eesti sama koosseisuga. Rumeenia haaras alguses 5:2 eduseisu ja juhtis peagi 13:9. Eesti jõudis küll korraks ühe punkti kaugusele, kuid mängu pööret ei tulnud ning Rumeenia võitis ka neljanda geimi 25:21.

Eesti resultatiivseim oli kõik neli geimi kaasa teinud Andres Jefanov 17 punktiga. Marx Aru lisas kaheksa punkti ning Tristan Täht kuus. Timo Lõhmus ja vigastuspausilt naasnud Albert Hurt kogusid kumbki viis punkti.

Eesti vastuvõtt oli 39-protsendiline ja rünnakute realiseerimine 40 protsenti. Blokist saadi neli ning servilt kaks punkti, kuid servil tehti seejuures 19 viga. Rumeenia poolel oli resultatiivseim Cristian-Dani Chitigoi 13 punktiga.

Eesti oli enne Rumeeniasse sõitmist pidanud kaks kontrollmängu Rootsiga, võites neist esimese 3:2 ja teise 3:1.

Järgmisel nädalal saab Eesti koondist näha koduväljakul, kui 3.–5. septembrini toimub Kalevi spordihallis turniir, kus Eesti vastasteks on Läti, Slovakkia ja Ukraina. Pileteid saab soetada Piletitaskust.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

võrkpalliuudised

22:12

Eesti jäi esimeses kontrollmängus Rumeeniale alla

27.08

Eesti võrkpallikoondis peab kolm kontrollkohtumist Rumeeniaga

27.08

Itaalia ja Saksamaa pidasid maha rekordiliselt pika kontrollmängu

26.08

Võrkpalli naiste EM-il domineerivad favoriidid, Lätil kolm kaotust

23.08

Mängu jooksma saanud Eesti koondis alistas Rootsi teist päeva järjest

23.08

Eesti võrkpallikoondis tuli kontrollmängus Rootsi vastu kaotusseisust välja

22.08

Eesti rannavollepaarid jätsid kodusel MK-etapil võidud koju

22.08

Kodusel MK-etapil jõudsid finaali kaks Eesti rannavõrkpallipaari

22.08

Aasta aega platsilt eemal olnud Miilen on valmis: mängunälg on väga suur!

21.08

Võrkpalliga lõpparve teinud Kadi Kullerkann pühendub kunstile

20.08

Kaks Eesti paari pääses kodusel rannavolle MK-etapil veerandfinaali

20.08

Tallinna MK-etapi kvalifikatsioonist eestlased põhiturniirile ei pääsenud

19.08

Võrkpallikoondis valmistub uueks EM-palliks: planeerivat servi on lihtsam vastu võtta

18.08

Jefanov valmistub esimeseks EM-iks, Teppan: ülipotentsiaalikas mängumees

18.08

Võrkpalliliit lõi suurtoetajaga käed veel kolmeks aastaks

videod

sport.err.ee uudised

23:09

Türgi võttis Leedu vastu kindla võidu ja jätkab täiseduga

22:36

Hein alustab Bundesliga hooaega Werderi esiväravavahina

22:12

Eesti jäi esimeses kontrollmängus Rumeeniale alla

22:03

ETV spordisaade, 28. august

21:42

Dopingukahtluse alla sattunud Euroopa meister Ansah läheb kohtusse

21:06

Maailma edetabelis 11. kohale tõusnud Selevko esines USA iluuisutamisõhtul

20:27

Kahekordne olümpiavõitja Brignone läbis uue põlveoperatsiooni

19:52

Leknessund võitis Norra leinapäeval Vuelta etapi, Pogacar kasvatas edu

19:12

Mätik: Tour de l'Aveniri tase tundus isegi kõrgem kui U-23 Girol

18:34

Goretzka lahkus kaheksa aasta järel Bayernist ja siirdus Aston Villasse

17:56

Paskotši ja Käidi klubid lähevad Konverentsiliigas vastamisi

17:26

Euroopa meister Almgren: 2017. aastal olin unistustest loobunud

16:53

Loeb ja Neuville lükkasid uue WRC-tiimi pakkumise tagasi

16:16

Austria laskesuusatamise koondises on treenerivahetuse järel tekkinud lõhe

15:43

Solberg Paraguay rallist: vihm võib olud väga keeruliseks muuta

loetumad

27.08

Karalis hüppas teivast 6.20, kuid võitu ikka ei tulnud

27.08

Dos Santos alistas Warholmi ja võttis temalt maailmarekordi Uuendatud

27.08

Eesti rünnak lagunes ja Ungari sai MM-valiksarjas kindla võidu Uuendatud

08:38

Prantsusmaa korvpallikoondis pani Sloveenia vastu paremuse maksma

13:47

Duplantis jäi võidust hoolimata rahulolematuks: peaksin olema õnnelik, kuid ei tunne seda

10:57

Warholm purustatud rekordist: pean tegema rohkem, kuigi pingutan niigi võimete piiril

27.08

Werro jõudis 800 meetri maailmarekordile veel lähemale

27.08

Prantsusmaa meedia: Jacquelin jääb ka järgmiseks aastaks sadulasse

12:05

Karjääri lõpetanud Hauser: olen veidi kimpus, millises suunas edasi liikuda

27.08

Larssoni viskekontsert tõi Rootsile võõrsil võidu Soome üle

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo