Eesti jäi esimeses kontrollmängus Rumeeniale alla

Euroopa meistrivõistlusteks valmistuv Eesti meeste võrkpallikoondis kaotas Rumeenias Cluj-Napocas peetud esimeses kontrollmängus võõrustajatele 0:3. Geimid kaotati vastavalt 18:25, 22:25 ja 21:25. Kokkuleppel mängiti ka neljas geim, mille võitis samuti Rumeenia 25:21.

Eesti jõudis Rumeeniasse alles reede pärastlõunal ning peab sama vastasega veel kaks mängu – laupäeval ja pühapäeval kell 19.00. Peatreener Alar Rikberg andis esimeses kohtumises mänguaega 12 mehele. Platsile ei pääsenud Andri Aganits, Renee Teppan, Robert Täht ja Märt Tammearu. Seevastu said üle pika aja koondise eest mängida vigastustest taastuvad Albert Hurt ja Karli Allik.

Eesti alustas kohtumist Renet Vankeri, Andres Jefanovi, Timo Lõhmuse, Tristan Tähe, Mihkel Varblase ja Marx Aruga, libero rollis oli Silver Maar. Avageimi alguses suutis Eesti võtta 5:4 eduseisu, kuid seejärel haaras initsiatiivi Rumeenia. Kodumeeskond pääses 11:8 ette ning suurendas edu peagi 18:13-le. Eesti ei suutnud vahet tagasi mängida ja geim kuulus Rumeeniale 25:18.

Teises geimis alustas Eesti sama koosseisuga ning Tähe punkt viis külalised 5:3 juhtima. Rumeenia viigistas 6:6 ja Eesti suutis Aru rünnaku järel taas kahe punktiga ette minna, kuid 13:13 seisult võitis Rumeenia neli punkti järjest. Eesti jäi seejärel 15:21 kaotusseisu. Geimi lõpus suudeti vahet vähendada ning Aru serviäss ja Varblase punkt tõid Eesti 22:24-le, kuid Rumeenia vormistas geimivõidu 25:22.

Kolmandas geimis tegi Rikberg mitu muudatust. Platsile tulid Kusti Nõlvak, Jefanov, Allik, Hurt ja Alex Saaremaa ning jätkas Aru, libero kohal oli Alari Saar. Eesti pääses 8:5 ette ning Jefanovi rünnakud aitasid meeskonna 16:14 juhtima. Rumeenia suutis aga mängu taas enda kasuks pöörata ning otsustavatele hetkedele mindi kodumeeskonna 20:19 eduseisus. Aru blokk tõi tabloole 21:21, kuid viimased punktid kuulusid Rumeeniale, kes võitis geimi 25:21.

Kokkuleppel mängitud neljandas geimis jätkas Eesti sama koosseisuga. Rumeenia haaras alguses 5:2 eduseisu ja juhtis peagi 13:9. Eesti jõudis küll korraks ühe punkti kaugusele, kuid mängu pööret ei tulnud ning Rumeenia võitis ka neljanda geimi 25:21.

Eesti resultatiivseim oli kõik neli geimi kaasa teinud Andres Jefanov 17 punktiga. Marx Aru lisas kaheksa punkti ning Tristan Täht kuus. Timo Lõhmus ja vigastuspausilt naasnud Albert Hurt kogusid kumbki viis punkti.

Eesti vastuvõtt oli 39-protsendiline ja rünnakute realiseerimine 40 protsenti. Blokist saadi neli ning servilt kaks punkti, kuid servil tehti seejuures 19 viga. Rumeenia poolel oli resultatiivseim Cristian-Dani Chitigoi 13 punktiga.

Eesti oli enne Rumeeniasse sõitmist pidanud kaks kontrollmängu Rootsiga, võites neist esimese 3:2 ja teise 3:1.

Järgmisel nädalal saab Eesti koondist näha koduväljakul, kui 3.–5. septembrini toimub Kalevi spordihallis turniir, kus Eesti vastasteks on Läti, Slovakkia ja Ukraina. Pileteid saab soetada Piletitaskust.