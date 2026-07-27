Kullamäe jätkab karjääri Rumeenia meisterklubis

27-aastane Kullamäe veetis möödunud hooaja Panevežyse Lietkabelise ridades, kelle eest kogus Leedu kõrgliiga põhiturniiril keskmiselt 16 punkti, kolm resultatiivset söötu, 2,8 lauapalli ja 1,2 vaheltlõiget. Lietkabelis pidi poolfinaalseerias tunnistama Kaunase Žalgirise paremust ning kaotas pronksiseeria Neptunasele neljas mängus.

Eesti tagamees jätkab oma karjääri Cluj-Napoca linna klubis, mis on viimasel kuuel hooajal koduse kõrgliiga võitnud. Lisaks tuldi mullu koduses karikasarjas võitjaks ning Cluj-Napoca mängis ka Aadria liigas ja EuroCupis, kus jõuti veerandfinaali.

Cluj-Napoca on tulnud Rumeenia meistriks kokku 11 korda, võitnud kaheksal korral koduse karika ning viiel korral superkarika. Meeskonna peatreeneriks on alates 2016. aastast Mihai Silvasan, kes juhendab ka Rumeenia meeste koondist.

"[Kullamäe] on mängija, kes teab, kuidas korvpalli mängitakse. Ta on intelligentne mängumees, keda saab kasutada nii ühe kui ka kahe peal ja ta viskab kaugelt hästi," ütles Silvasan eestlase kohta. "Tean teda hästi ja olen tal juba aastaid silma peal hoidnud, ta on veel noor ja arenguruumi on. Nagu iga mängijaga, uurisime ka tema iseloomu kohta ja Kristian sobib täpselt meie tiimi."

Tuleval hooajal kuulub Cluj-Napoca Aadria liigas ühte gruppi Dubai, Belgradi Partizani, SC Derby ja Zadariga. EuroCupis minnakse grupis vastamisi Türk Telekomi, Tenerife, Venezia Reyeri ja Roma Maximaga.