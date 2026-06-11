17-aastane ameeriklane alistas Oslos olümpiavõitja, dos Santos Warholmi

Märtsis 800 meetri jooksu sisemaailmameistriks tulnud 17-aastane Cooper Lutkenhaus jätkas Oslos oma vägevat hooaega, kui teenis Teemantliigas Pariisi olümpiavõitja ja valitseva maailmameistri Emmanuel Wanyonyi ees napi võidu.

Lutkenhaus ründas Oslos 200 meetrit enne finišit ning suutis lõpusirgel Wanyonyi lõpuspurdi üle elada, teenides fotofinišiga võidu. Ameeriklase ajaks jäi 1.42,08, keenialane ületas joone vaid 0,01 sekundit hiljem. Kolmanda koha teenis Pariisi olümpial hõbeda võitnud Marco Arop (1.43,33).

"See oli väga keeruline jooks, pidin üle joone sukelduma, et võit kindlustada. Teadsin, et [Wanyonyi] on mu õla peal, olümpiavõitja alistamine on vägev ja tähendab mulle väga palju," sõnas Lutkenhaus. "See, et ma teda ühe korra võitnud olen, ei tee mind temast paremaks. Mul oli hea päev ja suutsin võidu ära tuua."

"See poiss on tõeliselt heas vormis," kiitis olümpiavõitja konkurenti. "Poleks uskunud, et üritan olümpiavõitjana 17-aastasele kutile ära teha. Aga oleme alles hooaja alguses."

Brasiillane Alison dos Santos murdis kodupubliku südame, kui teenis 400 meetri tõkkejooksus ajaga 46,89 kohaliku kangelase Karsten Warholmi (47,40) ees võidu. Esikolmikusse jooksis end veel ameeriklane Caleb Dean, kelle ajaks jäi 48,22. Nädalavahetusel Stockholmis Armand Duplantise võiduta jätnud Austraalia teivashüppaja kurvastas ka norrakaid, kui teenis 5.82-ga Sondre Guttormseni ees võidu. Naiste odaviskes saavutas 18-aastane hiinlanna tulemusega 67.11 võidu, edestades norralannat Sigrid Borget (61.92).

Kodupublik sai üht võitu siiski tähistada, kui Henriette Jäger ajaga 49,52 400 meetri jooksus esikoha saavutas. Teise koha saavutas võitjale enam kui poole sekundiga kaotanud tšehhitar Lurdes Gloria Manuel (50,13), kolmanda koha sai poolatar Natalia Bukowiecka (50,34).

Pariisis 200 meetri jooksus Botswanale esimese olümpiavõidu toonud Letsile Tebogo oli finišijoonel juba hoo maha võtnud ning teenis tugeva 19,84-ga kindla võidu, edestades Sinesipho Dambilet (20,12) ning Jereem Richardsit (20,50).

Austraalia sprinditalent Gout Gout tegi oma Teemantliiga debüüdi ning sai ajaga 20,60 kuuenda koha. Tebogo sõnul on 18-aastasel Goutil aga veel omajagu tööd vaja teha. "Ta peaks veel mõnda aega eakaaslastega mängima, sest ta jookseb seal palju mugavamalt. Mida rohkem ta jookseb, seda rohkem ta surub ja mida rohkem ta surub, seda rohkem vigastusi võib tekkida," ütles olümpiavõitja. "See tuli mulle väga palju abiks, loodan, et tema ümber olevad inimesed ja treenerid hoolitsevad tema eest."

Tebogo osales 2021. ja 2022. aastal U-20 MM-il ning tuli 100 meetri peal kaks korda maailmameistriks, teenis mõlemal korral 200 meetri jooksus hõbeda. "Olen vist ainus, kes nendel võistlustel osales ja siiani täiskasvanutega võistleb. Mulle öeldi toona, et Roomat ei ehitatud ühe päevaga," lisas Botswana kangelane.