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Dos Santos alistas Warholmi ja võttis temalt maailmarekordi

Kergejõustik
Alison dos Santos.
Alison dos Santos. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Kergejõustik

Kergejõustiku Teemantliiga etapil Zürichis püstitas brasiillane Alison dos Santos meeste 400 meetri tõkkejooksus uue maailmarekordi.

26-aastane dos Santos läbis Zürichis tõketega staadioniringi ajaga 45,80, millega ületas viis aastat norralasele Karsten Warholmile kuulunud tippmarki 0,14 sekundiga. Dos Santose isiklik rekord oli 46,29.

Warholm ületas finišijoone teisena ning sai kirja tulemuse 46,69. "Olen veidi šokis, et ta jooksis maailmarekordi. Ma ei osanud seda oodata, aga mul ei jää muud üle kui tema ees müts maha võtta. See oli fantastiline jooks," ütles Warholm NRK-le.

Dos Santos ja Warholm on ainsad mehed, kes alistanud 46 sekundi piiri. 47 sekundist on jagu saanud vaid Rai Benjamin (46,17), Kevin Young (46,78) ja Abderrahman Samba (46,98).

Heitluses kolmanda koha nimel jäi peale nigeerlane Ezekiel Nathaniel (47,50), kellele järgnesid brasiillane Matheus Lima (47,57) ja Samba (47,77). Tubli jooksu tegi veel kuuendana lõpetanud Ian Matic Gucek, kes viis Sloveenia rekordi 47,80-ni.

Toimetaja: Henrik Laever

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